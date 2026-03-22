El Rey Felipe VI acepta la Presidencia de Honor del VI Centenario del Título de Ciudad de Huete

El Rey Felipe VI. - Galosi / Spaziani / Europa Press

CUENCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia de Honor de los actos conmemorativos del VI Centenario del Título de Ciudad de Huete, que se celebrarán en el año 2028.

La aceptación ha quedado formalizada mediante la credencial expedida en el Palacio de la Zarzuela con fecha de 5 de febrero de 2026 y remitida al alcalde de Huete, Fran Doménech, por parte del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino.

En la comunicación oficial se hace constar que Su Majestad el Rey ha tenido a bien aceptar esta Presidencia de Honor para los actos conmemorativos del VI Centenario del Título de Ciudad de Huete, que se celebrarán en 2028.

Este hecho supone un importante respaldo institucional a una efeméride de especial relevancia para la ciudad, al cumplirse seiscientos años de la concesión del título de ciudad, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Un enorme gesto que abre la puerta a una celebración histórica con prestigio y proyección", ha señalado el Consistorio, que dará a conocer próximamente más detalles sobre esta conmemoración.