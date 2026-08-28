El Rey visita el próximo viernes en Toledo la exposición 'España en los Estados Unidos'

Archivo - El rey Felipe VI, durante la celebración de la solemne ceremonia de juramento o promesa ante la bandera y la entrega de los reales despachos de empleo a la nueva promoción de oficiales de la Armada, a 16 de julio de 2026, en Marín (Pontevedra, G - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI visitará el próximo viernes, 4 de septiembre, en Toledo la exposición 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación' en el Museo del Ejército.

Tal y como ha confirmado este viernes Casa Real, la visita a la exposición está prevista para las 12.00 horas.

Esta muestra temporal organizada por el Museo del Ejército ofrece un espacio expositivo donde se presentan tres momentos históricos de "la estrecha relación entre España y los Estados Unidos".

La exposición, que está abierta hasta el 12 de octubre, fue inaugurada el pasado mes de marzo por el embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León y el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el general Amador Enseñat y Berea.