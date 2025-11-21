Ricardo Lozano ya es presidente del Club Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca

CUENCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ricardo Lozano ya es el nuevo presidente del Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca, una vez finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones a la que era la única candidatura que se había presentado para coger las riendas del club tras la dimisión, por motivos de salud, de Isidoro Gómez Cavero.

Profesional ligado al mundo del automóvil, Ricardo Lozano fue jugador del equipo conquense y en una etapa anterior también tuvo responsabilidades en su gestión como gerente del club.

Ahora, como presidente, será el encargado de empezar una nueva etapa en el Balonmano Ciudad Encantada tras los catorce años de mandato de Isidoro Gómez Cavero, con el que se han conseguido los mayores éxitos deportivos del club, entre ellos dos participaciones europeas y sendos subcampeonatos de liga, Copa del Rey y Supercopa.