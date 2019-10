Rivera inicia precampaña apostando por incentivar a empresas y trabajadores en zonas despobladas

Actualizado 08/10/2019 16:01:06 CET

GUADALAJARA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha planteado un pacto frente a la despoblación no solo entre políticos o entre comunidades y municipios sino con la sociedad civil y para ello ha apostado por "incentivar más y castigar menos" a empresas, trabajadores y autónomos. De ahí que haya anunciado, en caso de llegar a La Moncloa, bonificaciones para todos los que apuesten por las zonas despobladas en un inicio de precampaña que quiere liderar con "sentido común".

Y es que el líder nacional de la formación naranja quiere atacar de lleno las despoblación del medio rural y ha anunciado en Guadalajara, una provincia que sufre de manera directa esta lacra, que si es presidente, los emprendedores que apuesten por abrir negocios en los pueblos pagarán un 60% menos de impuesto de sociedades, y que los autónomos y trabajadores con contrato fijo tendrán una bonificación del 40% en la cuota de la Seguridad Social.

Un anuncio que líder de la formación naranja ha realizado en plena precampaña electoral, durante el encuentro bautizado 'Vamos de cañas con Rivera', en un acto que ha comenzado con 45 minutos de retraso y en el que se ha comprometido a reactivar el pacto contra la despoblación, acompañado precisamente de la agricultora de Sayatón y diputada de su formación, María Ángeles Rosado, con la que se fotografío en un tractor en los pasado comicios y que vuelve a encabezar la lista de Ciudadanos por Guadalajara.

También quiere extender estos beneficios fiscales a todos los nuevos autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes en riesgo de despoblación, unos beneficios que ampliarán igualmente a las mujeres autónomas y a los jóvenes menores de 30 años durante tres años.

HACER REFORMAS

En un céntrico bar en el que no cabía ni un alfiler, Rivera, rodeado de varios cientos de personas, ha hecho hincapié en que no se podrá luchar frente a la despoblación con líderes políticos que hacen del "bloqueo una bandera y que niegan a la oposición diálogo y consenso".

Por ello, se ha comprometido a reactivar el pacto frente a la despoblación y ha apuntado que su propósito no pasa solo por gobernar España sino por realizar reformas, y para eso cree que solo hace falta "coraje" porque "nadie, con el panorama político actual va a poner en marcha ni una medida si no es capaz de llegar a acuerdos con los que piensan distintos".

Para él, la despoblación "no es una plaga bíblica" ni algo que no se pueda superar con voluntad de consenso, mostrándose por tanto seguro de que si se hubieran puesto medidas hace años, la situación no sería la actual, ha apostillado.

En el acto de Guadalajara, el líder de la formación naranja también ha anunciado su intención de suprimir el impuesto de sucesiones en toda España, medida que evitará que tenga que quitarse comunidad por comunidad.

"Es hora de hablar menos de Torra, de Franco y del aborto y de hablar más de la despoblación, los servicios públicos, las pensiones, la Sanidad o de Guadalajara", ha dicho.

MOVILIZAR A LOS CIUDADANOS MODERADOS

El presidente de Cs se ha propuesto realizar una campaña con la que movilizar a los ciudadanos moderados, porque si la gente no va a votar "ganarán los radicales". A pesar de admitir que es "difícil" llegar a acuerdos, cree que es posible.

"Quiero ser presidente del Gobierno no para ostentar el cargo sino para ejercerlo, y basta ya de hablar de azules y rojos", ha dicho el líder de Ciudadanos, que ha considerado que ha llegado el momento de que la política española se una, incidiendo en este sentido en que él ve esta crisis como "una oportunidad" de decirle al PSOE Y al PP que es hora de "aparcar las diferencias y de buscar puntos de conexión" y de hablar de los problemas urgentes de España.

A su juicio, es también el momento de poner esta legislatura al servicio de los españoles, para que cuando terminen las elecciones, se vote a quien se vote, sean capaces de sacar adelante medidas concretas que afecten al bolsillo de los ciudadanos.

De ahí que haya pedido a todos que no se pierda "ni un minuto en el reproche" ni mirando al pasado. Dicho esto, se ha dirigido concretamente al PSOE para que "rectifique" porque "no puede situarse al lado de Torra en vez de al lado de Cs", convencido de que la mayoría de los votantes socialistas "están más cómodos en un gran acuerdo nacional y en un pacto frente a la despoblación" como él propone que en los enfrentamientos.

"Dejemos de enfrentar a los españoles ficticiamente y de hablar de la Guerra Civil, Franco y el aborto y todo lo que nos pueda dividir y pongamos sobre la mesa todo lo que nos une", ha señalado, convencido de que eso es lo útil.

Y es que, durante su intervención, Rivera ha incidido en la necesidad de remar todos en la misma dirección y para ello ha reclamado aceptar el resultado que decidan los españoles en las urnas y "a partir de ahí, un gran acuerdo nacional para que la oposición también sea escuchada" porque "no puede ser la gran ignorada ni un obstáculo".

"Vamos a bajar el volumen a Torra, las riendas a Otegui y dar voto y voto a los españoles de bien", ha concluido entre aplausos el líder de Ciudadanos para pasar luego a tomar unas cañas.

Por su parte, Rosado ha recordado que Ciudadanos fue la primera formación en plantear la lucha frente a la despoblación con el planteamiento de una comisión centrada solo en este aspecto y ha anunciado que a partir del 10-N pondrán en marcha políticas de Estado frente a esta España.