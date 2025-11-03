La Roda homenajeará este domingo a Manuel Blanco, creador de los Miguelitos, en el centenario de su nacimiento

ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, y la concejala de Turismo, María Ángeles García, junto con la técnica de turismo, Esther Collado, han presentado este lunes en rueda de prensa el programa de actividades que el Ayuntamiento ha preparado para rendir homenaje a la figura de Manuel Blanco, creador de los célebres Miguelitos de La Roda, con motivo del centenario de su nacimiento. E

El acto principal tendrá lugar este domingo, 9 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, y consistirá en la inauguración de una escultura con forma de Miguelito, obra del artista local Lauren García, que se instalará en el Paseo de Ramón y Cajal, a la altura de donde estuvo ubicada la pastelería en la que Manuel Blanco inició su trayectoria, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, Juan Ramón Amores, ha subrayado que "Manuel Blanco no solo creó un dulce, sino que dio a La Roda uno de sus símbolos más reconocibles dentro y fuera de Castilla-La Mancha".

"Esta escultura no va a dejar indiferente a nadie, porque es una obra maestra en piedra en la que Lauren ha puesto su corazón. Con esta nueva acción, que se une a las letras 'Tierra de Miguelitos' en la entrada principal o la calle con el nombre de Manuel Blanco queremos dar un nuevo impulso a esta seña de identidad nuestra; que la gente se fotografíe junto a ella", ha señalado Amores que ha aprovechado para invitar a todos los vecinos de La Roda a este acto "que es de todos" y en el que estarán presentes, además, los hijos de Manuel Blanco y productores de Miguelitos.

Por su parte, la concejala de Turismo, María Ángeles García, ha destacado que "este homenaje es también una forma de agradecer a quienes, con su esfuerzo y creatividad, han contribuido a hacer de nuestro municipio un referente", entre ellos, los productores de Miguelitos.

Así, ha recordado que recientemente La Roda fue el primer municipio de la provincia en recibir la declaración oficial de 'Municipio Turístico de Castilla-La Mancha', algo que "potenciaremos" para que "La Roda no sea solo un lugar de paso, sino un sitio en el que parar, conocer, degustar y disfrutar".

Durante la jornada, se podrán disfrutar también de bailes tradicionales a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Arte, que aportará el toque popular y festivo a esta cita con la historia y las raíces locales, como ha explicado la técnica de Turismo.

Posteriormente, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, se celebrará la representación teatral de 'Los Ejemplares de Cervantes' a cargo de Antonio Campos, con entrada libre, y con la que se pondrá el "broche final" a un día dedicado a la memoria de una figura esencial en la identidad gastronómica de La Roda.

Esther Collado ha aprovechado además para recordar que el Punto de Información Turística está ubicado en la Posada del Sol, lugar por el que desde enero han pasado más de mil personas de forma particular, más otro millar entre las actividades que se realizan en este espacio o las visitas concertadas con los centro educativos "que aún continúan, por lo que se pueden solicitar".

Para asistir a la obra teatral será necesario retirar desde este lunes invitación en la Casa de la Cultura.