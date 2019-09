Rodríguez anuncia la inminente aprobación de la Ley de Ciencia

Actualizado 16/09/2019 18:12:13 CET

Bajar ratios, aumentar plantillas, potenciar FP, incentivar digitalización o una línea de Atención al Deportista, entre sus propuestas

La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosana Rodríguez, ha comparecido este lunes en el Parlamento autonómico para explicar sus proyectos de legislatura, donde ha avanzado que la futura Ley de Ciencia de la región tendrá su proyecto normativo aprobado "en breve".

En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes ha dicho al respecto que vendrá a "ordenar el sistema de investigación y aumentará la financiación hasta cotas de excelencia para generar entorno fértiles a la innovación". Además, ha asegurado que será la "base para atraer talento investigador", además de que "fomentará la igualdad de género".

Más allá de este anuncio, Rodríguez ha desgranado sus objetivos de legislatura, comenzando por la intención de seguir bajando las ratios de alumnos por aula, algo que permitirá "dedicar más tiempo a cada alumno" transformando el trabajo "en más calidad".

El resto de bajadas se hará "de forma progresiva" y en el corto plazo se prevé la reducción en los tres últimos cursos de Primaria como en primer curso de Bachillerato, aunque ésta no sea "una enseñanza obligatoria".

También el aumento de plantillas vía convocatoria pública de empleo es otro de sus retos, por lo que se estudiará en próximas mesas sectoriales la puesta en marcha de procesos selectivos para Secundaria y Formación Profesional.

La continua formación del profesorado a través del Centro Regional de Toledo es otra de las ramas expuestas por Rodríguez. Inclusión, FP, actividad física y deportiva, cultura digital, plurilingüismo y desarrollo profesional docente serán los seis ejes que pondrá en marcha este centro para dar cumplimiento a esta promesa.

De otro lado, Rodríguez apostará por continuar con los proyectos de mejora de infraestructuras para acabar con los barracones.

DIÁLOGO PERMANENTE

Para la consejera, desde el Gobierno la posición será de "diálogo permanente, con el brazo tendido y la puerta abierta" para consensuar vías de comunicación.

Su acción, bajo principios de "equidad, universalidad e inclusión", servirá para fijar unos retos determinados que permitan "seguir avanzando".

Estos retos pasan por el profesorado y la mejora de sus condiciones, al apoyo a la escuela rural, la apuesta por la universidad, el impulso a la Formación Profesional, incentivar la inclusión o apuntalar planes de éxito educativo y contra el abandono escolar.

RECUPERAR ALUMNADO EN RIESGO

Rosana Rodríguez quiere, para conseguir sus tres objetivos, recuperar al alumnado en riesgo de exclusión. Para ello, los planes de Éxito Educativo y contra el Abandono Escolar tendrán continuidad en esta legislatura.

La digitalización de escuelas también está presente en el programa de gobierno de su departamento, por lo que se pretende avanzar en la adquisición de nuevas tecnologías en los centros, dando continuidad a planes que ya han destinado 10 millones de euros en 2019, misma cuantía prevista para 2020.

"Los centros educativos son los que conocen sus necesidades y deben de ser ellos los que ejecuten el plan", ha afirmado la consejera, que ha sumado a ello la conectividad dentro del proyecto 'Escuelas Conectadas' que culminará en 2021. La conexión de banda ancha se verá mejorada en los centros educativos para complementar este extremo, junto a los libros digitales.

La Formación Profesional será otro de los aspectos que verán evolución con un tercer plan con horizonte 2022 que está sirviendo para poner en valor este formato educativo y que "será bueno para empresas y jóvenes".

CULTURA Y DEPORTE

Sobre el departamento de Cultura, asegura que como "derecho" ha de ser "accesible a todos los ciudadanos", por lo que se potenciará como "eje vertebrador de la Comunidad Autónoma".

Para ello, se apoyará especialmente a los productores culturales castellanomanchegos, algo "fundamental" para seguir "impulsando" la cultura de la región.

Como novedad, apuesta Rodríguez por poner en marcha unos premios que reconozcan la producción cultural de la Comunidad Autónoma.

Por último, seguirá con políticas de fomento del deporte en edad escolar, así como con ayudas a deportistas de élite. En esta materia, ha propuesto una línea de Atención al Deportista, así como políticas activas para favorecer la incorporación de mujeres al deporte.

"Habrá más proyectos que están en puertas. Les aseguro que lo que les he dicho es lo mismo con lo que me he comprometido con mi equipo en privado. Les pido máxima colaboración y apoyo, porque todo esto repercutirá en el beneficio de todos", ha finalizado.

PP TASA EN 308 MILLONES EL DÉFICIT EN EDUCACIÓN

El diputado del PP Benjamín Prieto ha lamentado que esta Comisión "llega tarde", y además de eso "llega con problemas acumulados como el inicio de curso escolar en todas las provincias y en decenas de colegios".

Según ha dicho, "hay poca voluntad y menos interés de este Gobierno de cambiar las cosas de lo que venía siendo Castilla-La Mancha hace unos meses".

En este punto, ha alertado del "halo" que la mayoría absoluta ha dado al PSOE para "seguir por el mismo camino". El incumplimiento de ratios y la lentitud en la reversión de recortes, según Prieto, hacen que Castilla-La Mancha "esté a la cola" en educación, tras lo que ha tasado en 308 millones el déficit presupuestario en la materia.

También ha puesto el acento en el "caos" en la asignación de plazas de profesiones interinos al principio de curso, algo que "han denunciado también los sindicatos".

En cuanto a las infraestructuras educativas, Prieto ha afirmado que en diferentes puntos de la región como Valmojado, Seseña o Torrejón del Rey "todavía hay colegios con barracones y deficiencias notables".

CS PIDE EVITAR "TRIUNFALISMOS"

La portavoz de Cs en el Parlamento, Carmen Picazo, ha señalado que para Cs la educación es "algo absolutamente prioritario", por lo que su postura será la de "sumar" ante un ámbito que "no admite triunfalismos".

En su opinión, ante la situación "preocupante" del sistema educativo, ha pedido al Gobierno regional "humildad" ante unos datos que colocan a la región entre las que más abandono escolar presenta, algo "inaceptable".

La región es además "la última comunidad autónoma en inversión en I+D+i", y además tiene una muy baja tasa de lectura entre sus ciudadanos.

Entre las medidas que propone Cs figuran las de reducir alumnos por área, dotar a los padres de decisión, potenciar la figura de Consejos Escolares con participación de padres, garantizar la universalidad y gratuidad de la educación de 0 a 3 años, apostar por la FP Dual hasta que alcance el 50%, mejorar transporte y mejorar comedores.

Apuntalar la atención a menores con discapacidad es algo por lo que pedirán más compromisos, igual que insistirán en un mayor protagonismo de la UCLM.

PSOE: "EL GOBIERNO CONOCE LA REALIDAD DE SU GENTE"

De su parte, la diputada socialista Diana López ha pedido en su intervención un Pacto de Estado como marco para trabajar, si bien ha celebrado que la Consejería de Educación "estará apegada a la realidad de Castilla-La Mancha".

Toda vez que "el PSOE conoce la realidad de su gente", da por hecho que el Gobierno de Emiliano García-Page "trabajará por reducir ratios, mejorar infraestructuras e invertirá por una universidad mejor financiada".

En el apartado cultural, ha hablado de la Ley de Mecenazgo, lo que supone "una apuesta clara" por este ámbito en la Comunidad Autónoma.