Rodríguez cree que "va ser muy complicado" que el decreto de los alquileres salga adelante en el Congreso

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO /EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves que "va ser muy complicado" que el decreto ley con la prórroga de alquileres impulsado por Sumar salga adelante en el Congreso de los Diputados, "observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas".

Así lo ha indicado preguntada al respecto durante su intervención en la jornada 'Habitar el mundo rural' organizado por el diario La Tribuna de Ciudad Real en Pozuelo de Calatrava, donde ha añadido que "desearía que no fuera así" y que parece que Junts "no está por la labor". "Pero bueno, nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos".

Rodríguez ha dicho que su posición es "mucho más ambiciosa" que la de Sumar. "No creo solo que tengamos que proteger a los contratos que se firmaron en el 2020 y en el 2021, es que en el 2022, en el 2023, se firmaron muchos contratos. Y la anomalía es que los contratos que se han ido firmando después ya no han sido contratos residenciales, sino contratos temporales de apenas un año o de 11 meses", ha añadido.

Por ello, ha indicado que en el Congreso hay una iniciativa, que ella respalda, que abarca de manera transversal toda la regulación del mercado del alquiler "con la especial atención puesta a esos contratos temporales que obligan a las familias a quedarse atrapadas y, por ejemplo, impiden después que los estudiantes encuentren un piso en alquiler temporal a un precio razonable".

DAR ESTABILIDAD

Del mismo modo, ha defendido como "muy importante" que desde el Gobierno se dé estabilidad a las personas que viven de alquiler. "Vivimos en la anomalía de que en nuestro país, en ausencia de ese parque público de vivienda, la mayoría que están en alquiler no son de administraciones públicas, ni tan siquiera de grandes propietarios o fondos de inversión. Son mayoritariamente de personas particulares", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, "este es el mercado que tenemos que regular y no obviarlo" y en esa dinámica, ha añadido, van "todas las medidas" que desde el Gobierno se están poniendo en marcha. "Concretamente, esta medida está muy pensada para zonas especialmente tensionadas, como es la Comunidad de Madrid, donde sus responsables políticos autonómicos han decidido no intervenir", ha añadido.

"En cualquier caso nosotros vamos a seguir trabajando con otros instrumentos, como estos que hoy vamos a presentar aquí, para intentar dar estabilidad e ir avanzando en la consecución de ese derecho y del parque público, que es el objetivo final", ha concluido la ministra.