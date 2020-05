Rojo invita a partidos y agentes sociales a hacer un seguimiento del Pacto de Recuperación de Guadalajara

Dice que las ferias "están en pausa" y pide al Gobierno de España "instrucciones precisas" en relación a las fiestas patronales Tacha de "contradictorio, de torpeza enorme y de falta de responsabilidad" las protestas en las calles contra el Gobierno central

GUADALAJARA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha anunciado la constitución de una mesa de seguimiento con agentes sociales y abierta a los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, a los que ha invitado a sumarse, con el objetivo de evaluar periódicamente el desarrollo del Pacto para la Recuperación Económica y Social de la ciudad en la lucha contra el COVID-19, cuantificado en 6,7 millones de euros.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa habitual que el alcalde organiza los martes por videoconferencia con los medios de comunicación en la que ha subrayado que los portavoces de los distintos grupos políticos ya tienen conocimiento por escrito de ello, resaltando la importancia de trabajar "codo a codo" para salir cuanto antes de esta situación.

ABRIRÁ EL LUNES EL CEMENTERIO AUNQUE NO SE ENTRE EN LA FASE 2

De otro lado, el alcalde ha mostrado su intención de que Guadalajara esté preparada para la fase 2 el próximo lunes y ha avanzado que por lo que tiene que ver con sus competencias, se reabrirá al público el cementerio municipal, algunos espacios deportivos y el registro del Ayuntamiento de manera parcial y se recuperará la atención social en el Cuartel del Henares.

También se reabrirán los centros sociales de la calle Cifuentes y Los Valles, la finca de Castillejos para facilitar la práctica deportiva y algunos de los monumentos de la ciudad (Capilla Luis de Lucena, Fuerte de San Francisco, Palacio de la Cotilla), pero ha insistido que todos los espacios lo harán con medidas de protección especiales.

Por lo que respecta al cementerio, ha señalado que se abrirá el lunes independientemente de que se pase a la fase 2, aunque si lo hace, las medidas serán diferentes: será en horario de mañana y tarde, un aforo máximo de 50 personas y habrá un único punto de acceso que será la puerta principal y que estará "controlado".

Respecto al Registro Municipal, el alcalde ha señalado que, si bien de manera telemática no ha dejado de funcionar en estos meses y dado que los trámites para los empadronamientos están siendo muy necesarios ahora para la tramitación de ayudas, desde este mismo miércoles se van a abrir con cita previa para acciones relacionadas con el padrón municipal, y a partir del lunes, si se entra en la fase 2, abrirá para trámites necesarios e importantes y siempre bajo cita previa que se solicitará en el 949-887-070.

Desde esta semana ya se puede practicar el pádel en la Ciudad de la Raqueta con cita previa y medidas de seguridad y el lunes, también con cita, se podrá usar el gimnasio del Polideportivo del Palacio Multiusos si Guadalajara pasa a fase 2, con el fin también de facilitar el entrenamiento a los deportistas locales.

El alcalde ha aprovechado para lamentar que este año no se celebre el viernes la fiesta de la patrona de los funcionarios, Santa Rita, pero ha aplazado el reconocimiento que todos los años se hace con los jubilados para otro momento.

Rojo ha insistido en que en todos los casos y como mínimo durante la fase 2, se mantendrá la cita previa y ha asegurado que todos los espacios municipales han sido adaptados y cuentan con elementos de protección tanto para empleados como para el público en general, avanzando igualmente que habrá un plan de reincorporación progresiva del personal que pasa por postergar a la fase 3 el inicio de actividades que concentren a gente.

MÁS DE MIL DENUNCIAS DE LA POLICÍA LOCAL

Por lo que respecta a las denuncias interpuestas por parte de la Policía Local durante el estado de alarma, el alcalde ha señalado que desde el inicio se han impuesto 1.065 denuncias.

La pasada semana se impusieron 30 denuncias y de ellas 21 han sido por realizar reuniones en la calle con más personas de las permitidas; cuatro relacionadas con terrazas; otras cuatro por incumplir la distancia de seguridad en estas y una el sábado en el mercadillo.

Rojo ha insistido en no bajar la guardia y en no incumplir las medidas porque "no se puede tolerar que quienes no se toman en serio esta situación nos obliguen a retroceder".

FERIAS Y FIESTAS DE LA CAPITAL "EN PAUSA"

El alcalde ha aprovechado su comparecencia también para desmentir el bulo a través de la redes en el que se decía que las Ferias y Fiestas de la capital se habían suspendido, asegurando que a día de hoy no están suspendidas pero "sí están en pausa", sin que por el momento se haya comprometido "un solo céntimo de euro".

Rojo ha insistido en que la prioridad actual del equipo de Gobierno está en la organización de la desescalada y que ahora las ferias "no son lo más importante" porque, no solo quedan cuatro meses sino que "no existe la urgencia que algunos quieren trasladar".

En todo caso, el alcalde, al igual que ha hecho el Gobierno regional y otros ayuntamientos, ha reclamado al Gobierno de España "unidad de acción" e instrucciones precisas con relación a las fiestas patronales de los municipios.

Además, ha precisado que será importante determinar si se suspende todo o si se podrá celebrar algún pequeño acto, y ha pedido prudencia y sentido común a la que ha aclarado que lo que se vaya a hacer se comunicará a través de los medios de comunicación y no en espacios dedicados al rumor "y a otros intereses que no tienen el mínimo rigor".

"Es una decisión de envergadura pero el sentido común nos lleva a pensar que durante muchos meses no habrá aglomeraciones en las calles de la ciudad", ha apuntado, a la par que ha incidido que en su opinión, "por el bien de todos, lo más óptimo serían decisiones globales y comunes".

"Todo el mundo puede anticipar que es prácticamente imposible tener unas ferias como las hemos tenido en años pasados", ha indicado insistiendo en la necesidad de tener prudencia.

Por último, a preguntas de cómo va el reparto de mascarillas, el regidor ha señalado que va razonablemente bien y que la previsión es que este miércoles queden prácticamente repartidas, aunque ha precisado que se realizará un seguimiento de las incidencias, apelando a la responsabilidad ante la desaparición de algunas de los buzones.

VE UNA "TORPEZA ENORME" LAS CACEROLADAS

El alcalde se ha referido también a preguntas de los periodistas a las caceroladas que se están celebrando en España, incluida Guadalajara, y ha señalado que aunque el derecho a manifestarse "es sagrado" considera "contradictorio y una torpeza enorme y falta de responsabilidad" el realizar acciones que congreguen a personas.

Si bien, en referencia concreta a Vox, y tras asegurar que "está en otro circuito", ha apelado a la responsabilidad del PP para que "abandone la crispación y confrontación" y no fomente acciones como las caceroladas, sino que actúe con el "sentido común" que ahora aconseja precisamente evitar aglomeraciones.