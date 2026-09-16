Rojo (PSOE) quiere volver a gobernar Guadalajara para "devolver la ilusión" a la ciudad con políticas "distintas"

Alberto Rojo habla de su candidatura para recuperar la Alcaldía de Guadalajara - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, ha asegurado este miércoles que afronta su candidatura con "ilusión, fuerza y responsabilidad" y con el objetivo de volver a ser alcalde de la ciudad para "devolver a Guadalajara oportunidades e ilusión", al tiempo que ha reivindicado una forma de hacer política "radicalmente distinta" a la de la actual alcaldesa, Ana Guarinos (PP).

Rojo, que ha realizado sus primeras declaraciones públicas después de ser proclamado candidato socialista con el respaldo unánime de la Asamblea Local, ha agradecido el apoyo recibido de su organización y ha destacado que el PSOE afronta el proceso electoral "con unidad y con mucha fuerza".

El también diputado nacional ha situado como objetivo principal de su candidatura recuperar la Alcaldía para impulsar una "Guadalajara viva", con especial atención a los servicios públicos, el desarrollo empresarial y los ámbitos social, cultural y de ocio.

"Toca hablar de Guadalajara", ha enfatizado, asegurando que quiere centrar su acción pública en la ciudad y en las necesidades de sus vecinos.

En este sentido, Rojo ha afirmado que quiere representar "lo contrario" a la forma de hacer política de Guarinos y ha defendido que su talante es "radicalmente distinto".

CARGA CONTRA LA ALCALDESA

Ha acusado a la alcaldesa (PP) de dedicar más tiempo, a su juicio, a la confrontación con el adversario político que a sus propias responsabilidades, al tiempo que ha asegurado que él quiere ofrecer a los ciudadanos "un programa ilusionante".

El candidato socialista, acompañado del resto de los concejales del grupo, ha asegurado que pretende "confrontar ideas" con sus adversarios políticos, tanto con el PP como con Vox, pero ha rechazado una campaña basada en el "ruido" o la confrontación personal.

En este punto, ha pedido a Guarinos y al resto de formaciones una "campaña limpia" y respetar al adversario político. Rojo también ha cuestionado la gestión del actual Gobierno municipal, al que ha acusado de haber dejado a Guadalajara, según su valoración, "tres años en blanco"; de carecer de ambición y de no tener "claro un rumbo".

Frente a ello, ha contrapuesto el modelo de ciudad que dice representar, basado en el "avance frente al estancamiento" y en la "ambición" frente a una acción de gobierno que considera carente de ella.

Asimismo, ha reivindicado el trabajo desarrollado durante estos tres años desde la oposición y ha asegurado que ha seguido recorriendo los barrios y manteniendo contacto con los vecinos.

Según ha explicado, ahora afronta la recta final de la legislatura con la intención de actualizar el proyecto de "Guadalajara Viva" que quiere presentar a la ciudadanía.

"EL PSOE GANÓ LAS ELECCIONES"

Rojo ha recordado además que el PSOE fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023, con 11 concejales y el 40,36% de los votos, frente a los nueve ediles y el 31,49% del PP. La Alcaldía quedó finalmente en manos de Guarinos tras el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox, que sumaron sus 13 concejales, ha remarcado.

Preguntado por la candidatura electoral que le acompañará en 2027, ha apuntado que "queda mucho tiempo" y que previsiblemente se abordará entre febrero y marzo del próximo año.