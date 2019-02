Román ve a Núñez presidiendo C-LM por el cambio de color en la llave de Gobierno: de morado a "verde o naranja y verde"

Publicado 17/02/2019 11:30:33 CET

Vaticina la salida de Podemos de las Cortes, el retorno de votantes de Cs a PP y la entrada de Vox en el Parlamento

GUADALAJARA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha augurado que del resultado de las elecciones autonómicas fijadas para el 26 de mayo puede salir un Ejecutivo liderado por el presidente del PP, Paco Núñez, toda vez que da por seguro que cambiará el color de la actual llave de Gobierno, que ahora es "morada" --ostentada por Podemos-- y que tras el nuevo reparto de escaños "puede ser verde o naranja y verde" --en referencia a Vox y a Ciudadanos--.

En una entrevista con Europa Press, ha considerado que pueden entrar Vox y Cs en el Parlamento regional, al tiempo que Podemos "incluso puede desaparecer", factor que sólo depende "de unos cientos de votos de un lado y otro".

Aunque el resultado electoral "es incierto", ha reconocido que el candidato del PSOE, Emiliano García-Page, "tiene un amplio nivel de conocimiento" mientras que Paco Núñez "está ya haciendo campaña y tiene que alcanzar" ese nivel, mientras que la aparición de Vox "puede hacer que lleguen unas sumas diferentes a las que tuvo García-Page" para formar Gobierno en 2015.

En este punto, ha recordado que el PSOE consiguió formar Gobierno "por 1.500 votos de diferencia en la provincia de Guadalajara", lo único que evitó que Cospedal "fuera la presidenta". Pero ahora, las elecciones se decidirán "en varias circunscripciones" y "por unos pocos votos".

CIUDADANOS, "EN CAÍDA"

Sobre Ciudadanos, ha aseverado que está experimentando una "caída electoral" tanto en Castilla-La Mancha, algo que le viene dado "por la ambigüedad que mantiene" en su discurso político.

En su opinión, en su día "recogió mucho voto del Partido Popular" de electores "disgustados" con los 'populares', pero al "no ver respuesta" en Ciudadanos, "pueden retornar" a la formación que dirige Paco Núñez en Castilla-La Mancha.

Pero Vox y Cs van con "Rivera y Abascal" como "candidatos" en la región según Antonio Román, que considera que los electores de estos partidos "no valoran la valía de sus candidatos" a nivel autonómico como sí pasa con el PP y el PSOE.

"Creo que ahora mismo no es importante en Vox y en Cs quién sea su candidato autonómico, son más importantes las siglas. Y por eso no han lanzado candidato están dejando que pase el tiempo porque confían más en Rivera, Arrimadas o Abascal que en gente carente de experiencia de Gobierno", ha afirmado.

LA "DIVISIÓN" DE PODEMOS "LE PASARÁ FACTURA"

Insistiendo en su vaticinio sobre la caída de Podemos, ha aludido al caso en Guadalajara, donde las "plataformas electorales" que conformaron el conglomerado de izquierdas en la cita municipal "se van a presentar por separado".

Cuando un partido tiene que crecer, ha dicho el alcalde guadalajareño, "tiene que hacerlo bajo la unidad", ya que "tiene a disminuir cuando está dividido".

Es por ello que cree que Podemos "puede llegar a desaparecer del Parlamento regional", teniendo en cuenta que en algunas circunscripciones hay que alcanzar el 13% de los apoyos.

"La izquierda se puede unir para derribar un muro pero no para levantar un tabique. Tienen una idea de destrucción, y no de construcción. Y eso les va a pasar factura", ha enfatizado.

LAMENTA LA "ESCASA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA" DE LAS CORTES

Antonio Román se ha mostrado contrario a aumentar el número de diputados a elegir en Castilla-La Mancha siempre y cuando la producción legislativa vaya a ser "tan escasa" como en esta legislatura.

"Si no hay capacidad legislativa y no se hace caso --por parte del Gobierno-- a las mociones y proposiciones no de ley, da igual que haya 33 diputados que 50", ha añadido.

Con una "producción bajo mínimos", entiende el alcalde capitalino que el Parlamento "sólo ha servido como escaparate para algún discurso" y para albergar "peleas de patio de colegio" entre PSOE y Podemos.

BALANCE NEGATIVO DE GOBIERNO EN GUADALAJARA

El alcalde de Guadalajara no ha querido hacer un balance en términos generales del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta legislatura que ahora termina, pero sí se ha centrado en la acción del Ejecutivo en la provincia alcarreña.

Según ha dicho, "ha incumplido todos los retos" para Guadalajara, "ha retrasado el convenio por el campus universitario para firmarlo en época preelectoral", y "sólo ha avanzado a paso de tortuga" en las obras del hospital.

"Se han perdido cuatro años. Sólo está haciendo un puente en el río con 400.000 euros de presupuesto, pero no han hecho nada más. Colegios sin terminar, ni un centro de salud, la sanidad deteriorada, ataque a la educación concertada y la liberalización de la R-2 pendientes", ha lamentado.