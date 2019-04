CCOO cree que los datos muestran que "algo está cambiando y no para mal"

Publicado 25/04/2019 14:15:30 CET

GUADALAJARA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, se ha referido al dato de la EPA en Castilla-La Mancha publicado este jueves, que refleja que el paro bajó en Castilla-La Mancha en 5.000 personas en el primer trimestre del año, y ha dicho que evidencia que "algo está cambiando" en relación a la creación de empleo "y no para mal", sobre todo si se tiene en cuenta que la Semana Santa no ha contabilizado al no coincidir con este periodo, que suele ser un factor de contratación temporal pero "importante".

De la Rosa ha señalado además, en su visita a Guadalajara, que otro dato "espectacular" es el que revela el descenso de casi el 23 por ciento del desempleo en la región con relación al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, aunque ha reconocido que se crea empleo, ha destacado el hecho de que la población ocupada "apenas se ha movido" en el último trimestre en relación al anterior, lo que viene a demostrar el "devastador efecto de la reforma laboral".

El líder regional de CCOO ha afirmado que no crece la población ocupada sino que solo lo hace la rotación en la contratación.

Para él, esta reforma laboral está "condenando" a la inmensa mayoría de los ciudadanos a tener un contrato precario, temporal y a tiempo parcial, convencido de que si no se modifica, la contratación indefinida "pasará a la historia".

Otros datos referidos por De la Rosa han sido el de que un 25 por ciento de los contratos que se realizan en Castilla-La Mancha ahora son de menos de siete días, y también ha informado de que la región está "en un 47% de contratación indefinida".