Rosa Montero protagoniza el Encuentro Provincial de Clubes de Lectura que acogerá Argamasilla de Calatrava este sábado

Archivo - La periodista y escritora Rosa Montero. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

CIUDAD REAL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de Argamasilla de Calatrava acogerá el próximo sábado, 11 de abril, el VII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura, una cita anual que reunirá a 553 participantes procedentes de 38 clubes de lectura de una veintena de municipios de la provincia.

La jornada tendrá como eje central el encuentro con la escritora y periodista Rosa Montero, una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea y con una amplia trayectoria reconocida con premios como el Nacional de las Letras Españolas o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Entre sus obras más conocidas figuran 'La hija del caníbal', 'La loca de la casa' o 'La buena suerte', además de sus publicaciones más recientes; 'Cuentos verdaderos' (2024) y 'Animales difíciles' (2025).

Según informa el Gobierno regional, el programa incluye presentación institucional, desayuno con los asistentes, encuentro literario con la autora, comida de convivencia y la representación de la obra teatral 'Alrededor de Lorca', a cargo del grupo Con T de Teatro.

Esta jornada, organizada por el Servicio de Cultura de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado, la Asociación Provincial de Bibliotecarios y Bibliotecarias, la Diputación y el ayuntamiento anfitrión.

El delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, ha subrayado que el objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer un espacio de encuentro de todas las personas participantes, favorecer el intercambio de experiencias, coordinadores y autores, así como impulsar la creación de nuevos clubes de lectura y reforzar el papel de las bibliotecas públicas como espacios de dinamización cultural.

Al respecto, el alcalde, Jesús Ruiz, ha destacado la importancia que tiene para Argamasilla de Calatrava acoger un evento de estas características, pues "supone una oportunidad para dinamizar aún más la vida de nuestro municipio, fomentar la participación ciudadana y visibilizar el papel de las zonas rurales como espacios activos y comprometidos con la cultura".

ACTIVIDAD CLAVE PARA LA PROMOCIÓN LECTORA

Los encuentros provinciales de clubes de lectura se han celebrado desde 2018 en distintas localidades de la provincia -Herencia, Membrilla, Alcázar de San Juan, Calzada de Calatrava, Valdepeñas y Piedrabuena- y se han consolidado como una "actividad clave" dentro de las políticas de promoción lectora.

En este sentido, la provincia de Ciudad Real cuenta en la actualidad con 124 clubes de lectura de adultos y 83 infantiles, lo que refleja la amplia implantación de este modelo, considerado uno de los más eficaces para fomentar el hábito lector.