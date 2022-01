Rouco asegura que el TSJCM no se ha visto afectado por la paralización de la renovación del Poder Judicial

ALBACETE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, asegura que el órgano regional no se ha visto afectado por la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que impide el nombramiento de nuevos cargos mientras esté en funciones, aunque lamenta que es una situación "indeseable".

"A la administración de justicia esto no le afecta porque el poder judicial no tiene nada que ver con lo que es la organización o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los jueces y tribunales cumplen su cometido cotidianamente", ha asegurado Rouco tras la inauguración y visita del rey Felipe VI a la nueva Ciudad de la Justicia de Albacete, donde ha remarcado que, aun así, se trata de un escenario "no deseable" que podría acabar afectando a las esferas más importantes de la justicia.

"Obviamente no es una situación institucional deseable y los jueces somos los primeros que no queremos esto porque, evidentemente, si no se pueden realizar nombramientos ni se pueden renovar las instituciones, su funcionamiento regular en lo que son las esferas más importantes afectará negativamente a algunos tribunales".

Paralización que, según el máximo representante de la justicia en la región, no repercutirá en los tribunales "más modestos y humildes", como el TSJCM, donde los profesionales "siguen cumpliendo con su función, que es el mensaje, la solidez y la garantía del Estado de Derecho".

