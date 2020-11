Ruiz Molina pide a PP retirar su enmienda a la totalidad a las cuentas porque "no aporta nada y no es creíble"

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al Grupo Parlamentario Popular que retire la enmienda a la totalidad que ha presentado al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021 porque "no aporta nada para superar la crisis" y, además, "estamos en un momento en el que se necesita diálogo y consenso". "Somos de la opinión de que unidos podremos salir mejor de esta crisis y creo que ese es el mensaje que debe de salir hoy de las Cortes", ha subrayado el consejero.

Desde la tribuna del salón de plenos de las Cortes, Ruiz Molina ha asegurado este jueves que la enmienda a la totalidad de los 'populares' "no es creíble" y no es oportuna políticamente porque, en opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, "el obstruccionismo" del PP en tiempo de crisis "no es entendido por los ciudadanos".

"Oponerse por oponerse sin base alguna a un proyecto de presupuestos que es muy expansivo no multiplica su credibilidad política y solo va a multiplicar las opciones para que sigan en la oposición", ha advertido a la bancanda 'popular'.

El titular de las cuentas castellanomanchegos ha dedicado su intervención a rebatir los argumentos que el PP ha esgrimido para presentar su enmienda a la totalidad y ha defendido que el proyecto de presupuestos diseñado por su gobierno aborda "con garantías" la reactivación de la región "sin que nadie se quede atrás".

Además, según ha dicho, estas cuentas ofrecen a los ciudadanos "confianza y certidumbre" de que se podrán afrontar con los recursos necesarios las posibles complicaciones económicas y sociales que puedan surgir el próximo año 2021.

Ruiz Molina ha lamentado que el PP haya presentado su "rutinaria" enmienda a la totalidad "sin fundamento alguno" y cuando "estamos en un momento en el que la ciudadanía reclama consenso y unidad a todos los actores políticos, sociales y económicos de la región".

Finalmente, ha negado que los presupuestos regionales para 2021 suban los impuestos, como de "forma torticera" está difundiendo el PP "sabiendo que no es verdad". Es por ello que ha retado a los 'populares' a que digan en qué artículo del texto articulado de la ley está previsto el incremento de la fiscalidad.