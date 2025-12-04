Rujamar refuerza su vínculo con el deporte reconociendo a deportistas y clubes en sus 'Sportsteam Awards' en Cuenca

Reconocidos en los Sportsteam Awards del Grupo Avícola Rujamar en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Avícola Rujamar ha entregado este jueves sus 'Sportsteam Awards' en una gala presentada por la actriz Eva Isanta y el titiritero Mario Ezno junto a su inseparable Manolo en la que han sido reconocidos el triatleta campeón paralímpico Dani Molina, los corredores de trail Naiara Irigoyen y Alain Santamaría, el equipo rítmico de inclusión 'Dansei', el ciclista Nacho Caniego, la corredora de trail Alba Barambio y el Club de Piragüismo Cuenca.

Además, en el evento también se ha galardonado a Amiab, asociación encargada de realizar a mano los galardones diseñados para la ocasión, y se han entregado las cuatro Becas Deportivas Magdala Sport by Rujamar Sportsteam, que han recaído en la propia Alba Barambio, así como en Iker Garrido, Sergio Aznares y Adrián Zurita.

Tras recoger su galardón, Dani Molina, campeón en los Juegos Paralímpicos de París 2024, así como seis veces campeón del mundo de triatlón y siete veces campeón de Europa, ha querido dar las gracias a Rujamar por creer en él "desde el primer momento" y por "pensar que era una buena idea patrocinar a alguien que iba a participar en unos Juegos Paralímpicos".

"Es un honor formar parte del equipo Rujamar", ha admitido, exponiendo que a veces la vida "te pone personas en tu camino que se convierten en tu familia". Además, ha aprovechado el acto para regalar a Rubén Martínez, CEO y fundador de Rujamar, el mono con el que iba a competir en el Campeonato del Mundo pero que finalmente no utilizó porque se rompió cuando se lo iba a poner.

Por su parte, el ciclista Nacho Caniego se ha mostrado "muy agradecido" de que Rujamar cuente con él, mientras que Alba Barambio ha puesto énfasis en el valor de "visibilizar el trail, que es un deporte minoritario".

Mientras, el equipo rítmico de inclusión Dansei ha agradecido "profundamente" un premio que "significa el esfuerzo y el corazón de los deportistas inclusivos".

Por su parte, los corredores de trail Naiara Irigoyen y Alain Santamaría, aunque no han podido recoger presencialmente su premio por encontrarse compitiendo en Tailandia, han enviado un vídeo agradeciendo el reconocimiento.

Finalmente, del lado del Club Piragüismo Cuenca, su presidenta, Nuria Lozano, ha ensalzado un reconocimiento a su trayectoria en un año "de los más exitosos" del club tanto en resultados como en actividades.

SACRIFICIO, PERSEVERANCIA, CONSTANCIA Y DEDICACIÓN

El CEO y fundador de Rujamar, Rubén Martínez, ha querido en primer lugar explicar el por qué del "énfasis" que pone la empresa en apoyar al deporte, ya que el grupo avícola "es sacrificio, perseverancia, constancia y dedicación" y los deportistas "encarnan estos valores". "Todo deportista requiere de estos valores para triunfar y ser competitivo", ha añadido.

Martínez ha enfatizado que ser empresario "es complicado, pero hoy es más complicado que nunca" pero la empresa que representa no se conforma con "luchar contra las adversidades típicas de un empresario".

En este punto, ha recalcado que la trayectoria empresarial de la compañía "está marcada por dos pilares fundamentales: uno es el bienestar animal y el otro la ecología y el respeto al medio ambiente".

"Nos hemos dejado atrás muchos proyectos rentables porque no cumplían con los requisitos mínimos de bienestar animal y la ecología y el medio ambiente están por encima de todo", ha admitido.

De ahí que haya puesto en valor el grado de responsabilidad social corporativa "total" de la empresa. "Consideramos que debemos devolver a la sociedad parte de lo que nos da", ha apostillado.

Así las cosas, ha enfatizado que Rujamar colabora tanto con asociaciones como en diferentes catástrofes y también con el deporte, comprometiéndose a que, mientras él ocupe su puesto de responsabilidad, "en esta tierra el deporte será apoyado por Rujamar".

Finalmente, ha querido mostrar su agradecimiento al equipo de Rujamar Sportsteam, animándoles a seguir haciendo el trabajo que llevan realizando los últimos dos años.

COMPROMISO CON LA PROVINCIA

Mientras, el vicepresidente primero de la región, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido a Rujamar y a su CEO que "ayude" al Gobierno autonómico a que el conjunto de empresas de la provincia conquense "se comprometan con la provincia como lo haces tú, no solo generando actividad económica, sino devolviendo un poquito a la sociedad del compromiso que tú tienes".

Martínez Guijarro ve "imprescindible" conseguir "aunar todo el esfuerzo" en este sentido, mostrándose "seguro" que hay "mucha gente" dispuesta a hacerlo. "Pero tiene que hacerlo de la mano de quien sabe y viene haciéndolo de manera maravillosa", ha añadido.

"Pueden comprometerse con lo que ellos quieran: con el deporte, con la cultura, con lo que ellos quieran, pero necesitamos el apoyo de los empresarios de la provincia".

Todo ello sin olvidar la labor del Gobierno de "seguir apostando" por el deporte base y por el talento deportivo, pero remando todos "en la misma dirección".

RUJAMAR, EMPRESA PUNTERA

De su lado, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha destacado como esta gala "ha ido creciendo año a año". "Es un gozo ver toda esta sala llena", ha remarcado.

El alcalde ha aseverado que Rujamar es una "empresa puntera" en la provincia y ha hecho hincapié en su "apuesta decidida" por el deporte en la ciudad y en la provincia "desde el atletismo al ajedrez", pasando por otros muchos deportes.

Dolz ha querido también recordar el "compromiso" de la empresa con el deporte inclusivo. "Siempre que te hemos llamado, si has podido, has colaborado", ha afirmado.

MECENAS DEPORTIVO

Por su parte, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha aseverado que Rujamar ha demostrado ser "un auténtico mecenas" del deporte "en todas sus ramas" y ha agradecido a la empresa que esté con el deporte conquense "en su máxima dimensión".

"Compartimos una visión de provincia en la que obviamente el emprendimiento es la base, pero a su vez patrocinando algo tan básico como el deporte", ha señalado.

Asimismo, ha tenido también palabras de felicitación para los reconocidos: "Vuestra historia es de superación y esfuerzo, de lloro, de risas, de competencia y de compañerismo, lo que es el deporte en esencia".