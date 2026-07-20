Rural Bike Conecta suma a la oferta turística de Castilla-La Mancha 2.180 kilómetros de ruta cicloturista

Presentación del Rural Bike Conecta. - JCCM

CUENCA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Rural Bike Conecta CLM suma a la oferta turística de la región 2.180 kilómetros de ruta cicloturista para recorrer toda Castilla-La Mancha, uniendo de manera sostenible 168 municipios de la región y atravesando de manera responsable dos Parques Nacionales, siete Parques Naturales y dos geoparques.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación de este proyecto en el Mirador del Cerro del Socorro, en Cuenca, donde ha señalado que la puesta en marcha de esta ruta cicloturista está enmarcada en las Acciones de Cohesión en Destino ejecutadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de fondos europeos Next Generation, con una inversión de 2,4 millones de euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Este es un proyecto que concebimos al inicio de la senda de los fondos Next Generation, a través de las Acciones de Cohesión en Destino, con una iniciativa que tiene inspiración en otras rutas similares, además de que trabajaremos para integrarla en la red europea EuroVelo, para que nos sigamos proyectando turísticamente como destino", ha indicado Patricia Franco al respecto de una red cicloturista que cuenta con más de 3.200 puntos de señalización a lo largo de la ruta, "conectando no sólo nuestras capitales de provincia sino también muchos municipios y enclaves rurales, poniendo en valor estos espacios sostenibles donde nuestra comunidad autónoma ofrece claramente una oportunidad diferencial".

Rural Bike Conecta CLM "es una llamada a aquellas personas que buscan disfrutar de la naturaleza y del turismo activo, porque esta red es también un punto de llegada y recorrido por toda nuestra región". De esta manera, Castilla-La Mancha suma una nueva oferta de turismo sostenible y conectado con los entornos naturales, "que nos va a ayudar a fortalecer y consolidar nuestras perspectivas turísticas, que son muy positivas en lo que va de año".

Así, Patricia Franco ha hecho referencia al último Barómetro de Exceltur, que confirma la previsión del estudio anterior y sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento en la facturación en el segundo trimestre del año, del 11,9% frente al 4,2% del conjunto del país, "y nos coloca también como una de las comunidades autónomas con mejores perspectivas de crecimiento en la facturación para el tercer trimestre del año, incluso en un periodo muy marcado por el turismo de sol y playa, con una previsión de crecimiento por encima del 7% frente al 3,2% de la media nacional".

Dentro de este comportamiento, la consejera ha destacado también las cifras de turismo rural de la provincia de Cuenca, "que con más de 26.000 viajeros y más de 62.000 pernoctaciones está en el segundo mejor registro histórico en turismo rural en los cinco primeros meses del año", ha señalado, al tiempo que ha agradecido a Pangea y a Tragsa su trabajo para sacar adelante este proyecto y ha invitado "a quienes vengan a visitarnos a recorrer en bici nuestra región y descubrir nuestros rincones naturales y patrimoniales".