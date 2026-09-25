La Ruta de la Pasión Calatrava se convierte en la séptima celebración de C-LM con la máxima distinción turística

Ceremonia de entrega de los diplomas de las nuevas declaraciones de Fiesta Interés Turístico Internacional y Nacional en el Teatro Real de Madrid. - JCCM

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional del Turismo, el Teatro Real de Madrid ha acogido la ceremonia de entrega de diplomas de las nuevas declaraciones de Fiesta de Interés Turístico Internacional y Nacional, en un acto presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, y la directora general de Políticas Turísticas, Ana Muñoz Llabrés.

Durante el encuentro, Castilla-La Mancha ha sido protagonista al recibir los diplomas de tres importantes distinciones concedidas a lo largo de este año: la Ruta de la Pasión de Calatrava, que se sitúa entre las cinco únicas festividades reconocidas este año como Fiesta de Interés Turístico Internacional, así como las Jornadas Calderonianas de Yepes y El Vítor de Horcajo de Santiago, distinguidas dentro del grupo de las once Fiestas de Interés Turístico Nacional otorgadas en todo el país.

La directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez Gil, ha asistido al acto de entrega de los diplomas en el Teatro Real de Madrid, donde ha puesto en valor unas distinciones que, según ha señalado, "reconocen el trabajo de generaciones enteras y el compromiso de ayuntamientos, asociaciones, vecinos para conservar y proyectar unas celebraciones que forman parte de la identidad de Castilla-La Mancha y constituyen un importante motor de atracción turística y desarrollo económico para nuestros territorios".

Arantxa Pérez Gil ha destacado el firme respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la conservación y promoción del patrimonio festivo regional, un apoyo que se articula tanto a través de las distintas líneas de promoción turística como mediante el acompañamiento institucional constante a los municipios y entidades organizadoras en la tramitación de sus candidaturas. En este sentido, la directora general ha puesto en valor la labor técnica realizada desde la propia Administración en la elaboración de los informes, subrayando que estos galardones son el reflejo de un esfuerzo compartido y coordinado entre las instituciones, el tejido asociativo y los vecinos de los pueblos castellanomanchegos.

"Las fiestas y tradiciones son una de las grandes señas de identidad de nuestra región. Son patrimonio vivo, generan oportunidades y nos permiten mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y humana de Castilla-La Mancha", ha concluido la directora general de Turismo.

La Ruta de la Pasión Calatrava, en Ciudad Real, es la séptima celebración de Castilla-La Mancha con la categoría internacional. La celebración reúne durante la Semana Santa a diez municipios del Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real: Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, que trabajan conjuntamente en la conservación y promoción de un patrimonio cultural compartido.

La declaración reconoce el valor patrimonial, histórico y etnográfico de una celebración que ha preservado y transmitido durante generaciones tradiciones centenarias vinculadas a la Orden de Calatrava y a las antiguas cofradías de la Vera Cruz. Entre sus principales manifestaciones se encuentran los tradicionales armaos o compañías romanas, las representaciones de la Pasión, el Juego de las Caras, las bandas de música, la artesanía y la gastronomía tradicional. Todos estos elementos han contribuido a consolidarla como uno de los grandes referentes de la Semana Santa española y como una manifestación cultural con una creciente proyección nacional e internacional.

En la provincia de Toledo, las Jornadas Calderonianas de Yepes cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Celebradas desde el año 2000, su programación pone en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad y su vinculación con Pedro Calderón de la Barca y el Siglo de Oro español.

Las Jornadas combinan el teatro clásico con diferentes propuestas culturales, entre ellas rutas dramatizadas, autos sacramentales, música, conferencias y actividades gastronómicas. A través de esta programación, la localidad recupera y acerca al público el legado de Calderón de la Barca, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por su parte, El Vítor de Horcajo de Santiago, en la provincia de Cuenca, cuenta también con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se trata de una celebración popular y religiosa, con siglos de historia vinculada a la devoción a la Inmaculada Concepción.

Su principal seña de identidad es una procesión nocturna a caballo en torno al estandarte de la Virgen, que cada año congrega a miles de vecinos y visitantes. La celebración transcurre entre vítores, cánticos y hogueras, elementos que contribuyen a crear una manifestación festiva de gran fuerza visual y arraigo popular y que han permitido mantener viva esta tradición a lo largo de generaciones.

Las tres declaraciones se han incorporado a lo largo de 2026 y sus respectivas resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado: la Ruta de la Pasión Calatrava, el 10 de agosto; las Jornadas Calderonianas de Yepes, el 16 de septiembre; y El Vítor de Horcajo de Santiago, el 21 de septiembre.

Con estas declaraciones, Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 16 Fiestas de Interés Turístico Nacional. Ciudad Real concentra seis de estas declaraciones, seguida de Albacete, con cuatro; Toledo, con tres; Guadalajara, con dos; y Cuenca, con una. En la categoría de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la región suma ya siete declaraciones: tres en Albacete, dos en Toledo, una en Ciudad Real y una en Cuenca.