Este sábado comienza en Driebes 'GuadaEscena Junior', para llevar las artes escénicas al público infantil y juvenil

Presentación de GuadaEscena Junior. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 14 de noviembre, comenzará su andadura la I Gira Provincial de Teatro Infantil y Juvenil 'GuadaEscena Junior', una nueva iniciativa impulsada por el Servicio de Cultura de la Diputación de Guadalajara para llevar las artes escénicas al público infantil y juvenil de los municipios de la provincia y, al mismo tiempo, dar visibilidad al talento de las compañías teatrales de Guadalajara.

La diputada de Cultura, Sabrina Escribano, ha presentado este jueves esta nueva propuesta, que nace al amparo de la buena acogida y la trayectoria de 'GuadaEscena', el programa provincial de difusión de las artes escénicas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Precisamente, esa buena respuesta nos ha animado a dar un paso más y poner en marcha esta iniciativa, que comparte la misma filosofía, pero que tiene como protagonistas a las niñas, los niños y los jóvenes de nuestra provincia", ha señalado.

"Creemos que la cultura y, en concreto, el teatro, deben estar al alcance de todos, también de las generaciones más jóvenes. Queremos que los más pequeños tengan la oportunidad de disfrutar de las artes escénicas, descubrir nuevas historias, emocionarse y acercarse al mundo del teatro desde sus propios pueblos", ha añadido.

Una de las particularidades de 'GuadaEscena Junior' es que las representaciones no requieren grandes infraestructuras ni espacios escénicos profesionales, lo que permite ampliar el número de localidades a las que puede llegar el programa y aprovechar los equipamientos culturales y sociales de los propios municipios. Además, todas las compañías participantes forman parte del Catálogo de la Red Cultural de la Diputación de Guadalajara 2026.

De esta manera, la iniciativa cumple un doble objetivo: facilitar el acceso de los más jóvenes a la cultura y respaldar a los artistas y compañías de la provincia, ofreciéndoles nuevas oportunidades para mostrar su trabajo y llegar a nuevos públicos.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Driebes y concejal de Cultura, José Luis Aguado, que ha intervenido en representación de los municipios que acogerán esta gira, ha agradecido a la Diputación su apuesta por acercar la cultura a las localidades más pequeñas de la provincia. "Sin iniciativas como esta sería inviable llevar propuestas de teatro, música o circo a pueblos de nuestro tamaño, que contamos con recursos económicos limitados para atender todas las necesidades de nuestros vecinos", ha señalado.

Aguado ha destacado especialmente la oportunidad de contar con una programación dirigida al público infantil y juvenil, una demanda que, según ha explicado, ya habían trasladado algunas familias del municipio.

En este sentido, ha asegurado que esperan llenar la sala cultural de Driebes, con capacidad para unas 70 personas, y ha valorado el trabajo de la Diputación para garantizar que los habitantes de los pueblos pequeños puedan disfrutar de una oferta cultural de calidad. "Estamos muy agradecidos y esperamos que estas iniciativas tengan continuidad y sigan creciendo", ha concluido.

CINCO MUNICIPIOS Y CINCO PROPUESTAS TEATRALES

La I Gira Provincial de Teatro Infantil y Juvenil 'GuadaEscena Junior' llegará a cinco localidades de la provincia con otras tantas propuestas escénicas. El recorrido comenzará este sábado, 14 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Driebes, donde Naranja Lima Teatro representará 'Querida ardillá' a las 18.30 horas.

La siguiente cita será el 21 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Centro Social de Alcolea del Pinar, con 'Flora, Navidades por el mundó' de Rosalía Díaz Niño. El 5 de diciembre, a las 19.00 horas, Ultramarinos de Lucas llevará 'Soy un niñó a la Biblioteca de Alustante'.

Al día siguiente, el 6 de diciembre, Elfo Teatro representará 'Los 7 cabritillos' en el gimnasio municipal de Cogolludo, a las 17.00 horas. La gira concluirá el 12 de diciembre en la Casa de la Cultura de Trillo, donde Comando Teatral pondrá en escena 'Planeta al hablá, a las 18.00 horas.

Todas las representaciones serán gratuitas, con entrada libre hasta completar el aforo.