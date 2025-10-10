El sábado reabre el Alfar de Pedro Mercedes en Cuenca con una programación de talleres, exposiciones y visitas guiadas

CUENCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 11 de octubre reabre el Espacio Cultural del Alfar de Pedro Mercedes de la mano del Ayuntamiento de Cuenca y gestionado por Lamosa Lab con un acto inaugural en el que presentarán la programación hasta final de año unido a una visita guiada y una celebración festiva, en una jornada entre las 12.00 y las 21.00 horas.

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha informado sobre esta nueva temporada junto a los responsables de Lamosa Lab: los codirectores Daniel Raposo Montes y Verónica Moreno Castillo, y la responsable del Equipo Educativo, Jazmina Fuentes Moreno, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

María Ángeles Martínez ha señalado que "es un día feliz y muy esperado para todos los que estamos presentes", adelantando que el colectivo ha organizado ya "numerosas actividades y propuestas para revitalizar el Alfar, darle vida y sobre todo ofrecer nuevas propuestas culturales a la ciudad de Cuenca, que es por lo que trabajamos".

Los responsables de Lamosa Lab han adelantado algunas de las iniciativas, instando a la ciudadanía a que acudan al acto de este sábado para poder conocer todas al detalle. Según ha explicado Daniel Raposo, "llevaremos a cabo actividades vinculadas a la alfarería junto con propuestas de cultura contemporánea", mencionando talleres de cerámica con Rubén Navarro, visitas guiadas, un taller de dibujo con técnicas vinculadas a Pedro Mercedes, un encuentro de poesía performance o exposiciones de diversos tipos.

Especial hincapié ha hecho a que este espacio "está abierto a la gente y a las propuestas que haga la ciudadanía, siempre vinculadas a la cultura contemporánea".

Por su parte, Jazmina Fuentes ha incidido en que "la parte educativa es fundamental", recordando que "también lo fue, y con mucho éxito, en la apertura anterior". Se ha referido en este punto a la organización de visitas educativas acompañadas de talleres prácticos con el objetivo de que "el público infantil y adolescente no sea sólo receptor, sino también partícipe del mundo del arte, buscando siempre fomentar la cultura de base".

Verónica Moreno ha sido la encargada de referirse al contenido de las propuestas, señalando que esta nueva temporada se inicia bajo el eslogan 'Devórame otra vez' y que este sábado "será un día lleno de contenido que nos gustaría compartir con toda la ciudadanía". Ha hecho asimismo mención a la visita guiada posterior a la presentación, exponiendo el colectivo Lamosa Lab que se hará un recorrido por la casa-museo-taller de Pedro Mercedes en el que "es posible respirar la atmósfera singular del lugar que el maestro convirtió, durante décadas, en santuario, refugio espiritual y laboratorio creativo".