'Sabor Quijote' promueve en 2026 sedes compartidas en la provincia de Ciudad Real y refuerza su proyección nacional

Programa 'Sabor Quijote'. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real, a través del Área de Impulso Sociocultural y Turístico que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Pelayo, ha dado un giro a la programación del programa 'Sabor Quijote' para el ejercicio 2026, una edición que marca un punto de inflexión porque impulsa en la provincia sedes compartidas por dos municipios y refuerza su proyección exterior con acciones en Madrid, Málaga y Valencia.

El nuevo enfoque del programa introduce un cambio relevante, por primera vez, 'Sabor Quijote' abandona el modelo de sede única para desplegarse en el doble de localidades, favoreciendo una mayor capilaridad territorial y un impacto más amplio en el conjunto de nuestro territorio, ha informado la Diputación en un comunicado.

En concreto, las iniciativas previstas se desarrollarán en Almadén y Chillón, Viso del Marqués y Santa Cruz de Mudela, y Argamasilla de Alba y Alcázar de San Juan, configurando tres ejes de actuación que permitirán extender los beneficios económicos, turísticos y culturales que incentivan las diferentes acciones de promoción que se llevan a cabo.

Esta decisión responde a la estrategia de consolidar un modelo de actuación más participativo y vertebrador, en el que más localidades comparten protagonismo y contribuyen, de forma conjunta, a proyectar la imagen de Ciudad Real como destino turístico integral.

A esta dimensión provincial se suma un impulso decidido a la promoción exterior, con la programación de acciones específicas en Madrid, Málaga y Valencia. En este sentido, cabe destacar que Valencia se recupera como escenario del programa tras no poder celebrarse hace dos años debido a la grave dana registrada en la Huerta Sur, que provocó víctimas e importantes daños, lo que obligó a suspender la acción prevista. La presente edición retoma la iniciativa inicial que había quedado pendiente.

'Sabor Quijote' se consolida como una herramienta clave para la promoción de las potencialidades de Ciudad Real, sustentada en la combinación de gastronomía, patrimonio, cultura, naturaleza, tradición y enología, elementos que configuran una oferta diferenciada y altamente competitiva.

COLABORACIÓN

La iniciativa se desarrollará en estrecha colaboración con los ayuntamientos, el tejido empresarial y las asociaciones locales, garantizando una acción coordinada que permita maximizar la visibilidad de cada municipio participante.

Asimismo, 'Sabor Quijote' estará presente en congresos, ferias, jornadas y otros espacios de promoción, además de integrarse en diferentes actividades impulsadas por la propia Diputación, ampliando su alcance y capacidad de difusión.

El Área de Impulso Cultural y Turístico a la Provincia destina a este programa un presupuesto de 1.000.000 de euros, con el objetivo de consolidar una apuesta firme por un modelo de promoción turística innovador y alineado con las nuevas tendencias del sector.