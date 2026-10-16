El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha desmentido las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que acusa al Gobierno de España de "desahuciar a 75 familias de la Guardia Civil".

Sabrido recuerda que el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo tenía un acuerdo con la Guardia Civil para la construcción de un nuevo cuartel ubicado en el recinto ferial 'La Peraleda'. Un espacio que, según ha defendido, contaba con más de 37.000 metros cuadrados y todos los permisos medioambientales y urbanísticos, así como con la autorización de la Dirección General de la Guardia Civil.

Sin embargo, tras realizarse un cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, ha continuado el delegado, la nueva corporación municipal, con el alcalde, Carlos Velázquez, a la cabeza, decidió no construir un nuevo cuartel en 'La Peraleda' alegando que había unos metros cuadrados ubicados en zona inundable, y "a pesar de que se le propuso cambiar esa delimitación por otros, ubicados también en el mismo entorno, se negó y decidió rehabilitar el actual, ubicado en la Avenida de Barber".

"No me sorprende que el señor Feijóo se sume a la incompetencia del señor alcalde de Toledo como están comprobando todos los españoles. No sabe de lo que habla. Trata de engañar a los guardias civiles y a todos los toledanos. Y además de mezclar desalojos por rehabilitación con desahucios que tanto protege y legitima, la propia Guardia Civil sabe que no hay cuartel por un único responsable, el señor alcalde de Toledo", ha sentenciado el delegado.

Por ello, Sabrido acusa a Feijóo y Velázquez de "mentir" y utilizar a las familias de la Guardia Civil como objeto electoral cuando se refieren al cuartel. "Comparar el desalojo de las familias de la Guardia Civil para la rehabilitación de los pabellones de la Comandancia con desahucios es faltar el respeto a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El delegado del Gobierno considera que solamente han sido los gobiernos del Partido Popular quienes han retrasado la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, para finalmente descartarla y perjudicar "a los jóvenes y al barrio de Palomarejos, y en definitiva, a la ciudad de Toledo".

"Cuando un alcalde no tiene proyectos para la ciudad, las consecuencias son estas. Y lo que sí que lamento y no me extraña es que el líder nacional del Partido Popular se haga eco de la incompetencia del equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo", ha concluido.