Sabrido afea a C-LM que insista en el independentismo en la financiación: "Son españoles y caben en la Constitución"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en atención a los medios. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido este martes la propuesta de financiación que el Gobierno central ha hecho a las comunidades autónomas, al tiempo que ha afeado al Ejecutivo regional que insista en el independentismo.

"Los independentistas son españoles y los republicanos también son españoles y también caben en la Constitución", ha afirmado a preguntas de los medios tras el minuto de silencio que se ha guardado frente a la Delegación en repulsa de los dos últimos asesinatos machistas confirmados.

Para Sabrido, el acuerdo de financiación propuesto por el Gobierno de España "mejora mucho" a la financiación actual. Así, ha señalado que sin tener en cuenta los 4.900 millones de condonación de deuda, el acuerdo de financiación que está por negociar "supone 1.248 millones de euros más para Castilla-La Mancha".

"Creo que eso es lo que se debe valorar y lo que se debe negociar y no es motivo para decir que no el que se ha negociado con independentistas", ha dicho, asumiendo que "si el motivo de decir no es porque se está negociando con gente que piensa de distinta manera, me parece que eso es no buscar acuerdos", ha argumentado.

Por eso, al delegado del Gobierno le ha llamado "poderosamente la atención" que el Gobierno regional insista en el independentismo, cuando ya está habiendo "movimientos de acercamiento" por parte del PP, que está "tratando de normalizar la vida con Junts".

Algo que para el delegado del Gobierno fue "un gran objetivo conseguido" del Gobierno de Pedro Sánchez para "normalizar las relaciones entre españoles". "Hoy Cataluña no es un problema y lo que es tremendo es que desde algunas posiciones se pretenda seguir, no sé por qué, tratando de demonizar otras cuestiones", ha añadido.

"Si lo que se cuestiona es que se quiere un mejor acuerdo de financiación, que se pelee y se logre un mejor acuerdo de financiación, no que se demonice un acuerdo de financiación por quien se está negociando", ha zanjado.

CARRIL BICI SANTA BÁRBARA

De otro lado, respecto a las quejas de los vecinos del barrio de Santa Bárbara por el carril bici de la TO-23, Sabrido ha indicado que la Demarcación de Carreteras le ha informado de que el proyecto se ha ejecutado "en contacto permanente" con el Ayuntamiento y que se ha ejecutado según estaba previsto en el proyecto.

"Se sigue haciendo todavía algún retoque y está previsto que se plante arbolado que no se puede hacer en este momento por cuestiones del calor, con lo cual todavía es susceptible de que tenga algún tipo de mejora", ha subrayado el delegado del Gobierno.

Sabrido ha querido dejar claro que "este carril está hecho para lo que está hecho y no para otras cuestiones", lamentado así que estén llegando fotos a la Delegación en las que se ve que se está utilizando por otros vehículos que no son motocicletas ni bicicletas sino "vehículos de cuatro ruedas que pueden ser del propio Ayuntamiento o con etiquetas del Ayuntamiento que están posiblemente perjudicando lo que es la actuación que se está llevando a cabo".

"Vamos a ser muy prudentes y tratar que una inversión importante de más de 3,6 millones de euros, que es muy demandada por los barrios de Santa María de Benquerencia y de Santa Bárbara, se destine al fin para el que se ha llevado a cabo", ha concluido.