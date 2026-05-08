Sabrido se "alegra" del plan regional de vivienda pero recalca que hay uno nacional previo dotado de 7.000 millones

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha dicho este viernes que se "alegra" del plan regional de vivienda recién presentado por la Junta de Comunidades aunque ha recalcado que hay un plan nacional previo, dotado de 7.000 millones de euros.

Así lo ha indicado Sabrido a preguntas de los medios tras asistir al minuto de silencio en repulsa por los últimos asesinatos confirmados como violencia de género.

"Yo me alegro infinito de que la política de vivienda de la Junta sea eficaz pero no me resisto a comentar que el plan regional de vivienda que ha presentado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que comparto, ha sido presentado después de que el Gobierno de España haya presentado el Plan Nacional de Vivienda, al que ha destinado 7.000 millones", ha argumentado.

En ese plan, ha recordado, de los fondos Next Generation se están construyendo en Castilla-La Mancha del "en torno a mil viviendas" conseguidos en Europa por el Gobierno de Pedro Sáchez.

"Me parece muy bien y muy lógico que el Gobierno de Castilla-La Mancha venda la gestión de las viviendas y yo vengo a decir que la obligación del Gobierno de España es colaborar, pero que se ha presentado un plan nacional de vivienda con 7.000 millones de euros", ha abundado.