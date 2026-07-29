Sabrido anima a Page a defender el mejor proyecto de financiación y ve sus críticas "dentro del juego político"

Archivo - El delegado del Gobierno en C-LM, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM - Archivo

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha animado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, y al resto de comunidades autónomas a defender el mejor proyecto de financiación para estas y ha enmarcado las críticas del jefe del Ejecutivo castellanomanchego "dentro del juego político".

"Animo a todas las comunidades autónomas y, por supuesto, al presidente Page, a que defiendan el mejor proyecto de financiación, pero a que no justifiquen que no lo apoyan por medidas que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos", ha afirmado en rueda de prensa a preguntas de los medios.

Así ha reaccionado Sabrido, después de que García-Page haya señalado que "es verdad que hay más dinero para todos, pero se reparte peor", añadiendo que no cree que el momento actual sea el "contexto" como para abordar una nueva financiación autonómica.

Respecto a las críticas de las comunidades autónomas, ha entendido que se produzca un "viraje" para decir si una región "está mejor o peor financiada", un viraje "lógico y legítimo y dentro del juego".

Con el nuevo acuerdo de financiación, ha afirmado Sabrido, se mejora la "sanidad, la educación y servicios sociales".