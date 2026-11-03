Sabrido da por iniciadas las obras del tercer carril de Toledo tras iniciarse el acta de replanteo el 29 de octubre

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha dado por iniciadas las obras del tercer carril de Toledo tras iniciarse el acta de replanteo de las mismas por parte de las empresa adjudicataria el pasado 29 de octubre.

"Que no se vean camiones en este momento no significa que no hayan empezado a hacer las gestiones correspondientes a la obra. Ahora tienen que hacer ocupación de los terrenos para plantar las casetas, están contactando para la conexión de la red de agua y energía eléctrica", ha señalado a preguntas de los medios.

Ha añadido así que los técnicos de la empresa adjudicataria están ya trabajando, aunque todavía no se pueda ver "el movimiento de las obras". "Pero, desde luego, desde que se hizo el acta de replanteo el pasado día 29, se está ya trabajando en el tercer carril", ha zanjado