Sabrido defiende el futuro decreto de centros de datos del Gobierno: "En ningún caso quiere quitar inversiones de C-LM"

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha salido este martes en defensa del futuro real decreto sobre centros de datos que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez, y contra el que ha alzado la voz el presidente regional, Emiliano García-Page, asegurando que, con esa medida, el Ejecutivo central "no pretende quitar inversiones de Castilla-La Mancha".

Sabrido ha reaccionado de este modo después de que el titular del Ejecutivo castellanomanchego avanzase la pasada semana alegaciones contra dicha medida, que incluso podría llevar a los tribunales.

Preguntado por los medios sobre esta cuestión, tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras el último asesinato machista, ha pedido "ser cuidadoso", cuando se hable de este tipo de instalaciones.

"Cuando estamos hablando de megadatos o de inteligencia artificial es bueno que haya controles. Yo creo que en ningún caso, por parte del Gobierno de España, se pretende quitar inversiones de Castilla-La Mancha, al contrario. El Gobierno de España está tratando magníficamente bien al Gobierno de Castilla-La Mancha, pues ha invertido más de 2.500 millones de euros en Castilla-La Mancha con los fondos de transformación y resiliencia y creo que esto no debe ser un motivo más de enfrentamiento entre la comunidad autónoma y el Gobierno".

"Creo que el presidente Page hace bien en defender este territorio y aboga por el bien de España. Y creo que el Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno ideal para España".

De igual modo, el delegado se ha pronunciado sobre el anuncio realizado este lunes por el presidente regional en Ciudad Real, donde avanzó una ley para noviembre que va a permitir la reconversión de edificios públicos antiguos, preferentemente en vivienda publica.

"Todo lo que sea facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, me parece acertado. Con lo cual, si eso va en esa dirección, que es en la que va seguro, me parece perfectamente. Además, en esto, sabe que cuenta con la colaboración del Estado", ha asegurado el representante del Gobierno central en la región.