Sabrido no ve "razonable" que los diputados socialistas de C-LM rechacen el modelo de financiación de Sánchez

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en atención a los medios. Foto de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado que los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha vayan a romper la disciplina de voto en el Congreso cuando tengan que pronunciarse sobre el modelo de financiación autonómica, asegurando que no le parece "razonable".

Preguntado por los medios sobre esta cuestión, tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras el último asesinato machista, Sabrido ha dicho contemplar "muchas cuestiones" aunque ninguna de ellas le lleva "a pensar, ni siquiera remotamente, que pudiera haber un acto de indisciplina en el Congreso los Diputados de Castilla-La Mancha".

"En el Congreso se podrá debatir el modelo de financiación. Por ello, a priori, decir que no se va a votar o se va a votar me parece inoportuno. En segundo lugar, yo a los que conozco personalmente y políticamente, no creo que estén en esa clave", ha dicho en alusión a eso ocho parlamentarios.

"Y en tercer lugar --ha proseguido--, no me parece razonable, y es que como no lo contemplo ni me parece razonable, no creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha".

"Entiendo que los diputados en el Congreso de los Diputados, de los que yo me siento muy orgulloso, fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada fundamentalmente por gente progresista. Y votar en contra de Pedro Sánchez en el Congreso sería defraudar a los que votaron a Pedro Sánchez y satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, que desde hace mucho tiempo abogan por derribar a Pedro Sánchez", ha zanjado.