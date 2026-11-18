Archivo - El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcald - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido la libertad de expresión de todos los ciudadanos pero ha pedido evitar las agresiones, a colación de un acto político de Vox en Fuensalida (Toledo) en una mezquita que acabó en encontronazo con vecinos magrebíes.

A preguntas de los medios, tras participar en Toledo en un minuto de silencio en señal de repulsa tras el último asesinato machista, ha reclamado "no criminalizar al inmigrante" al mismo tiempo que ha defendido que "todos los españoles tenemos libertad de expresión".

"Soy un firme defensor de la moderación, de la prudencia y de la convivencia entre todos los españoles", ha afirmado, añadiendo que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado persiguen que no haya ningún tipo de agresión entre las personas".

ACTO DE VOX EN TOLEDO

Tras el acto del viernes 13 de noviembre en Zocodover en Toledo protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, el delegado del Gobierno no ha pedido confirmar si se produjeron o no cargas policiales.

"Confieso que no tenemos el informe todavía y cuando lo tengamos lo valoraremos y veremos cuáles son las medidas que se pueden adoptar, si es que realmente hay medidas que adoptar", ha asegurado Sabrido.