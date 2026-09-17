Sabrido descarta a la ministra Milagros Tolón como candidata a la Alcaldía de Toledo

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado a la exalcaldesa de Toledo y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, como próxima candidata a recuperar el bastón de mando en la capital toledana que perdió en 2023.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha asegurado que ha sido una "magnífica alcaldesa", para él, "la mejor"; pero ahora está "volcada en hacer un magnífico trabajo en el Ministerio de Educación, con un solo objetivo, que el Partido Socialista vuelva a ser el que gobierne España entre 2027 y 2031".

"Yo creo que ese es el objetivo de Milagros Tolón, con lo cual yo creo que está descartada para ser también la candidata a la Alcaldía de Toledo", ha abundado.

En cualquier caso, eso "no significa que el PSOE no vaya a tener un magnífico candidato y un magnífico alcalde de Toledo en los próximos años".