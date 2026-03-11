Sabrido destaca la garantía en seguridad que supone la UME en casos de emergencia

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha visitado este miércoles las maniobras que realiza la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Talavera de la Reina. Allí ha elogiado la "garantía de que todo irá bien" que supone para la ciudadanía el saber que la UME se encuentra desplegada en una emergencia.

En este sentido, ha recordado que la Unidad se desplegó en la provincia de Ciudad Real tras la activación de la fase 2 de la emergencia por el desbordamiento del río Bullaque, que afectó a varias localidades y vecinos de la provincia, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Acompañado por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, Sabrido ha conocido de primera mano cuáles son las maniobras que realiza el cuerpo especializado, centrados en situación de multirriesgo, como terremotos, riadas o desabastecimiento de la población.

El teniente coronel Arribas ha explicado que los ejercicios que realizan les permiten conocer el terreno en caso de que ocurra cualquier emergencia y permanecer en contacto permanente con las autoridades y dispositivos locales para coordinar la ayuda.

ACERCA DE LAS MANIOBRAS DE LA UME

El Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desarrolla desde el día 9 y hasta el 13 de marzo un ejercicio denominado "Beta Multirriesgo 2026", que tiene como escenario principal Talavera de la Reina y distintos enclaves de la provincia de Toledo. La actividad forma parte de su Plan Anual de Preparación y tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de la unidad ante emergencias de origen natural.

Durante cinco días, el BIEM I despliega casi en su totalidad en configuración multirriesgo, capaz de adaptarse a distintos supuestos operativos. El ejercicio permite poner en práctica procedimientos de mando y control móvil, transmisión de información y coordinación entre las distintas instituciones que participarían en una emergencia.

Entre los escenarios previstos se encuentran simulaciones de inundaciones, rescate urbano en estructuras colapsadas, búsqueda y rescate acuático y vertical, así como operaciones en grandes áreas. En Talavera de la Reina se encuentra activo un Puesto de Mando Avanzado (PCAV) y se desarrollan actividades de búsqueda y rescate, maniobras hidráulicas y coordinación logística.

El ejercicio cuenta con la participación de distintas unidades de la UME y agregaciones externas, entre ellas aeronaves pertenecientes al Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME), que aporta capacidades de reconocimiento aéreo, helitransporte y evacuación sanitaria; el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con equipo canino; así como elementos logísticos y de transmisiones. El apoyo sanitario está garantizado mediante un plan específico de asistencia y evacuación coordinado con centros hospitalarios de referencia en la zona.