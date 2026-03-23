Sabrido destaca el papel clave de la observación meteorológica para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en el el acto institucional con motivo del Día Meteorológico Mundial, organizado por la Aemet. - DELEGACIÓN

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha clausurado este lunes en Toledo el acto institucional con motivo del Día Meteorológico Mundial, organizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), donde ha puesto en valor "la importancia de la observación meteorológica para anticipar riesgos, salvar vidas y proteger el bienestar de la ciudadanía".

José Pablo Sabrido ha felicitado "a las personas que hoy recibís un merecido homenaje y reconocimiento por vuestra profesionalidad, por vuestro compromiso y por poner vuestra vocación a disposición del servicio público que supone la investigación y la información meteorológica".

El delegado del Gobierno ha agradecido el trabajo de Aemet y de todos sus profesionales en la región, desde observadores y técnicos hasta predictores, resaltando que su labor "resulta clave en la prevención y gestión de emergencias, así como en la protección de personas y bienes".

También ha incidido en la importancia de la coordinación entre administraciones y organismos, destacando que la información meteorológica es la base sobre la que se articulan muchas decisiones operativas en situaciones de riesgo, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Asimismo, ha recordado que el Día Meteorológico Mundial, impulsado por la Organización Meteorológica Mundial, busca poner en valor la contribución esencial de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales a la sociedad.

El acto, inaugurado por el delegado territorial de Aemet en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, también ha contado con la participación del meteorólogo de Aemet e investigador del consorcio internacional EC-Earth, José Antonio Parodi Perdomo, quien ha ofrecido la conferencia titulada "Los modelos del tiempo, una ventana al futuro".

"OBSERVAR HOY PARA PROTEGER EL MAÑANA"

Sabrido ha subrayado el lema de este año, "Observar hoy para proteger el mañana", destacando que "detrás de cada predicción meteorológica hay un esfuerzo colectivo enorme, basado en miles de observaciones realizadas en todo el mundo y en el intercambio constante de datos".

El delegado ha recordado además su experiencia reciente al inicio de su etapa al frente de la Delegación del Gobierno, marcada por un intenso episodio de borrascas, en el que "toda la información comenzaba con las previsiones meteorológicas", fundamentales para que organismos como Protección Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los responsables de carreteras pudieran adoptar las medidas necesarias.

El delegado ha incidido en que estas observaciones "permiten anticiparse a fenómenos extremos, cada vez más frecuentes en un contexto de cambio climático, y son esenciales para la toma de decisiones en ámbitos clave como la agricultura, el transporte, la energía o la gestión del agua".

En este contexto, ha subrayado que el cambio climático "es ciencia y no ideología" y que sus efectos, como olas de calor, lluvias torrenciales, temporales o sequías, hacen que estas herramientas de predicción sean "más necesarias que nunca".

En este sentido, ha advertido de que "sin datos fiables no hay predicción; sin predicción no hay alerta temprana; y sin alerta temprana no hay resiliencia para nuestras comunidades".

RECONOCIMIENTO A LOS OBSERVADORES COLABORADORES

El acto ha incluido la entrega de diplomas a tres observadores colaboradores de Aemet en Castilla-La Mancha, en reconocimiento a su labor y compromiso con la recogida de datos meteorológicos:

Pedro Berlinches Bravo, observador en la estación del aeródromo de Ocaña (Toledo) Ernesto Sanz Higes, observador en la estación del Embalse de la Tajera (Sotillo, Guadalajara) Virgilio Navarro García, observador en la estación de Los Cortijos de Arriba (Ciudad Real) Sabrido ha querido destacar especialmente "la labor silenciosa pero imprescindible" de estos colaboradores, señalando que "su contribución diaria enriquece la red de observación y refuerza un servicio público fundamental para la seguridad y el bienestar de la sociedad".

Asimismo, ha puesto en valor la implicación de estos observadores voluntarios, "personas que, por vocación, contribuyen con datos fiables y de gran utilidad para el conjunto del sistema de predicción meteorológica".

Cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, una efeméride impulsada por la Organización Meteorológica Mundial desde 1950. Su objetivo es poner en valor la contribución esencial de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a la seguridad y bienestar de la sociedad.