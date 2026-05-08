Sabrido lamenta que Toledo "no sea la prioridad" para Velázquez tras sus quejas sobre el tercer carril

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido - EUROPA PRESS

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha lamentado este viernes que Toledo "no sea una prioridad" para su alcalde, Carlos Velázquez, y ha añadido que "es fácil mirar para otro lado" tras las quejas del primer edil toledano sobre el tercer carril y la movilidad en el barrio del Polígono.

Así lo ha indicado Sabrido a preguntas de los medios tras asistir al minuto de silencio en repulsa por los últimos asesinatos confirmados como violencia de género.

"Es una pena que, con lo que es Toledo y lo que significa para nosotros, no sea la prioridad de su actual alcalde. Es para hacérselo pensar y quizá eso justifica la frustración y el desencanto de los toledanos", ha argumentado, para afirmar que "es fácil siempre mirar hacia otro lado".

En este sentido, Sabrido ha recordado al alcalde de Toledo que cuando era candidato a la Alcaldía "se comprometió a que en un mes solucionaba los atascos del Polígono". "Que ahora diga que los atascos son por el tercer carril es lamentable".

Así, ha defendido que el tercer carril responde es a un compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Toledo, por lo que ha recordado que "inmediatamente", después de que pase el verano, las obras se iniciarán.