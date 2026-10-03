Sabrido y Page se trasladan a Madrigueras para conocer las zonas afectadas por la riada

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y el presidente autonómico, Emiliano García-Page, se dirigen a Madrigueras para conocer de primera mano las zonas afectadas del municipio por la riada de este viernes.

El episodio comenzó ayer, alrededor de las 18.15 horas, con una intensa tromba de agua que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras.

Una mujer de 100 años que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo ha fallecido a consecuencia de esta riada y el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam donde los servicios de emergencia continúan trabajando para avanzar en la recuperación de la localidad.