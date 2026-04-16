Sabrido pide no relacionar los casos de tuberculosis con trabajar en el Instituto de Medicina Legal de Toledo

Radiografía de tuberculosis - HOSPITAL JOAN XXIII

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido este jueves que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo "cumple todas las normas de seguridad y salud laboral" y ha pedido no relacionar los cinco positivos por tuberculosis con trabajar en estas instalaciones.

Preguntado al respecto, Sabrido ha asegurado que "no hay tuberculosis activa en ninguno de los trabajadores" y que dar positivo en la prueba de Mantoux "no está relacionado en absoluto" con el trabajo en el Instituto de Medicina Legal de Toledo. "No tiene absolutamente nada que ver", ha enfatizado el delegado.

Según ha explicado, "se suele dar positivo cuando has estado en contacto con alguien que hubiera tenido el bacilo de Koch", algo que se puede dar "en cualquier en cualquier situación" y "no está ligada necesariamente" a trabajar en el Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo.

Asimismo, ha defendido que este instituto "cumple todas las normas de seguridad y salud laboral", y ha informado de que se ofreció a todos los trabajadores la posibilidad de hacerse la prueba.

Igualmente, ha hablado de las "magníficas" instalaciones del nuevo Instituto Anatómico Forense. "Tienen las mejores instalaciones, los mejores medios y así lo reconocen los profesionales y todas las mudanzas conllevan un periodo", ha añadido Sabrido.

"Estamos pendientes de que en la última semana de abril o en la primera de mayo pueda hacerse el traslado", ha detallado.