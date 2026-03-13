Sabrido responde al recurso que presentará CLM defendiendo que "hay parte de la normativa que se está cumpliendo"

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, interviene durante la presentación del VIII Centenario de la Catedral de Toledo en el estand de Turespaña en FITUR 2026, en IFEMA, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). La - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo central "no está causando ningún perjuicio grave" a la Junta en materia de agua y ha añadido que "hay parte de la normativa que se está cumpliendo".

Así se ha pronunciado Sabrido a preguntas de los medios por el recurso que prepara la Junta contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase.

El delegado del Gobierno ha explicado que los cauces ecológicos se vienen cumpliendo desde el mes de septiembre. "Cierto es que hay que revisar cuáles son los entrantes en los embalses de Entrepeñas y Buendía y los desembalses que se pueden producir. Pero con esto quiero decir que hay parte de la normativa que se está cumpliendo".

Al mismo tiempo, ha indicado que "hay que ser prudentes" en la aplicación de toda la normativa europea en su conjunto, que también puede afectar al Levante. "Por eso creo que el Gobierno de España está siendo muy prudente, no está causando ningún perjuicio grave a Castilla-La Mancha y está permitiendo ser solidario con el desarrollo del Levante.

NO RETRASAR LAS DESALADORAS

Asimismo, ha abogado por no retrasar las infraestructuras que necesita el Levante para abastecerse de agua, como las desaladoras, aunque haya en la actualidad "bastante agua" en los embalses de la cabecera del tajo.

Sabrido ha apuntado que garantizar el agua para el río Tajo, "que es lo prioritario", no debe suponer "estrangular" el desarrollo económico de otras regiones españolas. "Esa es la obligación del Gobierno en este momento", ha añadido.

"En este momento que hay bastante agua", ha reconocido, para indicar que esto no debe retrasar que las infraestructuras que necesitan Levante se vayan haciendo, como las desaladoras y "otros que tienen que ver con el subsuelo". "Pero estos recursos serán los que haya que seguir potenciando".

Mientras tanto, ha abundado, "tendremos que seguir solidarizándonos con ellos", lo que, según ha añadido, "no es incompatible con las prioridades de la cuenca cedente". "Ya saben que desde Toledo siempre hemos mantenido que el trasvase del Tajo-Segura está llamado a tener un fin. Fin que habrá que hacer de manera solidaria cuando todos tengamos los recursos necesarios", ha aseverado.