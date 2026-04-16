Sabrido: "Toledo tendrá AVE y tendrá dos estaciones gracias al trabajo de Tolón"

Archivo - Estación de Adif Toledo - ADIF - Archivo

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha apostillado este jueves que "Toledo tendrá AVE y tendrá dos estaciones gracias al trabajo de Milagros Tolón".

Así ha reaccionado Sabrido un día después de que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, trasladara su preocupación por no haber obtenido aún "ninguna información y ninguna respuesta" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a sus alegaciones en su propuesta de la parada del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo.

Respecto a este asunto, el delegado del Gobierno ha asegurado no tener ninguna novedad. "Solo sé" que las tres administraciones --Gobierno, Junta y Ayuntamiento-- "se iban a reunir en breve".

Ha aprovechado, finalmente, para defender el "magnífico" trabajo que hizo en su día Milagros Tolón al frente del Ayuntamiento de Toledo, al tiempo que ha incidido en que "Toledo tendrá AVE y tendrá dos estaciones gracias al trabajo" de la exalcaldesa y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.