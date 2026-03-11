'La Sagra Suena' 2026 Da El Salto A Toledo Con La Casa Azul Y Ginebras Como Cabezas De Cartel - LA SAGRA

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cervecera toledana La Sagra amplía horizontes y estrena ubicación para la cuarta edición de su festival 'La Sagra Suena', una jornada al aire libre que combina música en directo, cerveza y buen ambiente para dar la bienvenida al verano. Esta nueva edición se celebrará el sábado 27 de junio en la Plaza de Toros de Toledo, de 16.00 a 01.00 horas, reforzando el compromiso de la marca con la cultura local y la conexión con su público.

El cartel de este año reúne a artistas destacados del panorama musical español. La Casa Azul, referente del indie pop, regresa con sus himnos generacionales; Ginebras, el cuarteto femenino que ha conquistado a la audiencia contemporánea y que presentará muy pronto su nuevo disco 'Donde nada es para tanto' o La Paloma, que hará vibrar al público con su rock enérgico.

A ellos se unen Les Castizos, el dúo que aporta el toque electrónico y de Latin Tech House con un DJ set que se ha convertido en uno de los más solicitados de la escena nacional; y BITA, DJ y productora toledana referente del panorama nacional, que ha pinchado en algunos de los festivales más importantes del país.

Este año, el evento contará con la colaboración de SYS Producciones como promotor, que además se encargará de la producción del festival. Esta unión supone un impulso renovado para el proyecto y permitirá que esta edición llegue a más público, con una propuesta artística aún más potente y la ambición de consolidarse como una de las citas musicales de referencia.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la mejor música en directo mientras viven la experiencia de la mano de Cerveza La Sagra, en un ambiente pensado para celebrar la llegada del verano y el espíritu de compartir.

"Hasta ahora habíamos celebrado LA SAGRA Suena en nuestra fábrica, un espacio que nos permitió nacer y crecer, pero para esta cuarta edición queríamos dar un paso más allá y demostrar que el festival sigue evolucionando", señala Carlos García, CEO y fundador de Cerveza La Sagra.

"Apostamos por artistas de primer nivel y por un espacio que nos permite ofrecer una experiencia más intensa, sin perder nuestra esencia: buena música, buen ambiente y, por supuesto, nuestra cerveza. Es una celebración de nuestras raíces y de nuestra tierra, y cada año somos más los que compartimos esta pasión", concluye.

Toda la información sobre el festival está disponible en la página web de SYS Producciones, donde también se pueden adquirir las primeras entradas a un precio especial de 20euro por tiempo limitado.