Sahuquillo reivindica la importancia de las políticas progresistas para fijar población en los municipios rurales

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo. - PSOE

CUENCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cuenca y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia conquense, Luis Carlos Sahuquillo, ha reivindicado durante un encuentro en Cañete la importancia de las políticas progresistas para fijar población en los municipios rurales y garantizar que sus vecinos cuenten con todos los servicios públicos y oportunidades.

En este sentido, ha destacado que Cañete ha incrementado su población en más de 200 personas desde 2018, un dato que "demuestra la importancia de desarrollar políticas públicas que generen oportunidades y contribuyan a mantener vivos nuestros pueblos", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Entre las actuaciones que han permitido reforzar los servicios, ha señalado la construcción de la residencia de mayores, que "garantiza una atención digna para todas las personas mayores y la conciliación de las familias".

El dirigente socialista ha destacado, asimismo, el compromiso con infraestructuras fundamentales para la comarca, como la nueva escuela infantil para niños de 0 a 3 años y el parque de bomberos de Cañete, el cual contribuye a mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias, además de generar nuevas oportunidades para el territorio.

"Cañete es el claro ejemplo de lo que hacemos lo socialistas, cumplir la palabra dada. Puedo decir con satisfacción que lo que hemos prometido lo hemos cumplido. Prometimos una residencia de mayores y un parque de bomberos cumpliendo nuestras palabras, otros como el PP siempre los rechazó", ha expuesto.

Finalmente, Sahuquillo ha defendido que la lucha contra la despoblación requiere políticas sostenidas en el tiempo, inversión pública y una "apuesta decidida" por los servicios esenciales, asegurando que el PSOE seguirá "trabajando para que los pueblos de la provincia de Cuenca tengan futuro y oportunidades".