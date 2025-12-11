El saldo migratorio de C-LM en 2024 fue de 23.819 personas

Archivo - Una mujer camina por una calle céntrica, a 24 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El número de personas de nacionalidad extranjera empadronadas en Barcelona a 1 de enero de 2023 era de 391.703, lo que supone un aumento del 7,8 % - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El saldo migratorio de Castilla-La Mancha con el exterior (la diferencia entre immigraciones y emigraciones exteriores) fue en 2024 de 23.819 personas, según se desprende de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) correspondiente al año pasado y publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La región presentó un saldo migratorio positivo con el exterior de 23.819 personas, mientras que el saldo migratorios entre comunidades también fue positivo, pues ganó 3.927, siendo la segunda región con mayor aumento.

No obstante, Talavera de la Reina se sitúa entre ciudades que tiene un saldo migratorio negativo.

A nivel nacional, el saldo migratorio con el exterior (la diferencia entre immigraciones y emigraciones exteriores) fue en 2024, con 626.268 personas, el tercer más positivo de la última década, superado por 2022 y 2023,

En 2023 esta cifra ascendía a 642.296 personas (16.028 menos que el año pasado), en 2022 a 727.005; en 2021 a 191.094; en 2020, a 219.357; en 2019, a 454.232; en 2018, a 334.158; en 2017, a 163.272; y en 2016, a 87.422, mientras que en 2015, la cifra era negativa, con 1.761 personas menos.

El saldo migratorio con el exterior en 2024 se compuso por un total de 1.288.562 personas procedentes del extranjero que establecieron su residencia en España (un 3,0% más que en 2023) y de 662.294 personas que lo abandonaron con destino a algún país extranjero (un 8,8% más).

Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 1.144.227 tenían nacionalidad extranjera (un 88,8%) y 144.335 española (un 11,2%).

En cuanto a la emigración, 524.575 salidas fueron protagonizadas por extranjeros (79,2%) y 137.719 por españoles (20,8%). De estas últimas, 88.243 habían nacido en España. El 11,9% de los emigrantes con nacionalidad española emigraron a Francia, el 11,1% a Reino Unido, el 9,6% a Estados Unidos y el 9,1% a Alemania.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la colombiana (con 168.122 llegadas a España), la marroquí (133.130) y la venezolana (103.225). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes extranjeros fueron la marroquí (con 54.869 salidas), la rumana (50.220) y la colombiana (45.543).

Asimismo, de la estadística se desprende que de los 81.613 españoles nacidos en el extranjero que inmigraron a España, 15.107 habían nacido en Cuba, 8.076 en Venezuela y 7.611 en Ecuador. Además, de los 49.476 que emigraron de España, 5.998 habían nacido en Marruecos, 5.181 en Ecuador y 4.533 en Colombia.

MADRID, BARCELONA Y VALENCIA, LOS MÁS ELEVADOS

Madrid, Barcelona y Valencia alcanzaron los saldos migratorios más elevados en 2024, gracias a las entradas netas procedentes del exterior, y pese a registrar saldos interiores (con otros municipios) negativos. Todas las principales ciudades tuvieron saldos migratorios positivos, salvo Fuenlabrada, Sant Cugat del Vallés, Fuengirola, Talavera de la Reina, Coslada, Cádiz y San Fernando.

Mientras, Terrassa, Valdemoro y Dos Hermanas fueron las ciudades que presentaron los saldos interiores más elevados (1.358, 1.299 y 1.233, respectivamente).

El INE también revela que todas las comunidades autónomas tuvieron saldos migratorios positivos con el exterior en 2024. Si bien, en cuanto a los saldos interiores (entre comunidades) seis tuvieron saldos negativos. Sobre todo, Madrid (-12.993) y Cataluña (-6.437).

De la misma manera, un total de 1.754.162 personas cambiaron de municipio en 2024, un 2,0% más que en el año anterior, 700.640 se movieron de provincia y 546.536 de comunidad o ciudad autónoma.

Igualmente, el 87,4% de las personas nacidas en España que emigraron al extranjero durante 2024 habían residido siempre en España. En el caso de las personas nacidas en el extranjero, el 50,1% habían llegado a España durante los dos años anteriores y el 15,4% lo hizo entre los años 2001 y 2010.

En el año 2022, de entre las principales nacionalidades de la inmigración procedente del extranjero, aquellas con nivel de estudios completados más bajo fueron Marruecos (59,0% de estudios hasta primaria), Rumanía (38,2%) y Reino Unido (38,1%.). Por su parte, las que presentaron un nivel educativo más alto fueron Francia (52,1% de estudios superiores), España (38,4%) y Cuba (38,3%).