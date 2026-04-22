Sale a información pública el Proyecto de Singular Interés de la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano

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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este miércoles la resolución por la que se aprueba inicialmente y se somete a información pública, incluso a efectos ambientales y de solicitud de autorización ambiental integrada, el Proyecto de Singular Interés (PSI) de la planta de acero verde que Hydnum Steel planea en el municipio de Puertollano. Los documentos ahora publicados contienen, entre otra información de interés público, el listado de todos los bienes, parcelas, derechos y titulares afectados.

El PSI, consultado por Europa Press, tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente un 98% de reducción respecto a la generada con los procesos actuales basados en la ruta BF-BOF (alto horno y horno de oxígeno).

El ámbito del PSI, de aproximadamente 209 hectáreas, se ubica entre el núcleo urbano de Puertollano y el polígono industrial de la Nava en terrenos clasificados mayoritariamente como suelo rústico de reserva, proponiéndose su clasificación como suelo urbanizable, aunque existe un pequeño ámbito con clasificación de suelo urbano residencial (Barriada del Río Ojailén).

La actuación comporta afecciones a la ordenación estructural, así como de la ordenación detallada, y se reconocen 104.714,50 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos y 290.535,61 metros de suelo para zonas verdes y espacios libres, como superficies de cesiones obligatorias.

El desarrollo propuesto incluirá las obras de urbanización interior para conectar con las infraestructuras necesarias para garantizar la funcionalidad de la actividad propuesta. Como parte del PSI, se resuelven también todas las conexiones exteriores que se precisan, y se asegurará el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como la conservación y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

Por último, se incluyen como anexos el plano de emplazamiento del ámbito en el término municipal de Puertollano, la ordenación general indicativa no vinculante, el plano de estructura catastral de parcelas afectadas en el interior del ámbito del PSI y el listado de bienes y derechos afectados dentro del límite del ámbito y por las conexiones exteriores (fuera del límite del ámbito), respectivamente.

La documentación se publicará en formato digital en la web de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento (https://urbanismo.castillalamancha.es/planeamiento/planeamie...), en el Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://transparencia.castillalamancha.es/) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta (https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios).

La información pública contiene los estudios ambientales para la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental, además de los bienes y derechos afectados por la actuación. No obstante, esta relación podría variar en función de los posibles acuerdos a que pudieran llegar, para su adquisición, los titulares de esos bienes y la empresa promotora, así como por los ajustes de diseño que deriven de la redacción de los proyectos técnicos antes de la aprobación definitiva del proyecto de singular interés.