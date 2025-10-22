Sale a licitación la obra del Convento de San Clemente con un presupuesto de 200.000 euros

CUENCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha sacado a licitación la obra de rehabilitación de la cubierta del convento de los Padres Franciscanos de San Clemente dotado con un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. La finalidad de estos trabajos es detener el deterioro que está sufriendo este edificio provincial como una primera fase de un proyecto mucho más ambicioso.

El presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, ha señalado que la voluntad del equipo de Gobierno es poner en valor este importante elemento patrimonial que es muy relevante tanto para San Clemente como para toda la comarca. De hecho, hace unos días se avanzó que se iba a solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural para poder acceder al 2 por ciento cultural y también ha aprovechado para anunciar que en el presupuesto de la Diputación de Cuenca para el próximo 2026 irá una partida de 250.000 euros para continuar invirtiendo en este edificio.

Martínez Chana ha querido hacer un repaso por la historia reciente del Convento de los Padres Franciscanos, ya que en pasadas legislaturas se solicitó un proyecto a los fondos europeos para construir una hospedería que contenía "errores de bulto" no fue posible obtener estas ayudas. El planteamiento actual es diferente y se busca apostar de forma decidida por este inmueble para que sirva en la dinamización de San Clemente.

El plazo para presentar ofertas a esta licitación por parte de las empresas interesadas finaliza el 12 de noviembre a las 14.00 horas, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

OBRA DE REHABILITACIÓN

El ámbito de alcance de esta obra abarca principalmente la reparación y restauración de las cubiertas del edificio del Convento, las cuales se encuentran dañadas, lo que provoca filtraciones de agua al interior del edificio, que a su vez genera daños en diversos elementos constructivos del edificio.

Los trabajos irán encaminados a la sustitución de la estructura de madera dañada, la sustitución de los tableros de madera que componen la formación de pendientes, añadiendo al paquete de cubierta las capas de impermeabilización y aislamiento. Esta obra mantendrá la teja que se encuentre en buen estado, aportando la teja necesaria para completar la capa de cobertura.

Además de estos trabajos, se sustituirán los canalones y bajantes existentes, y se realizará una limpieza de patios y desagües de los mismos, eliminando la capa vegetal que ha aparecido, facilitando así la correcta evacuación de las aguas, con el fin de evitar daños en cerramientos.