Salud Mental C-LM pide ofrecer respuestas a niños y jóvenes más allá de responsabilizarles de su bienestar emocional

La Federación Salud Mental CLM reclama garantizar que la juventud encuentre respuesta cuando pida ayuda - LA FEDERACIÓN SALUD MENTAL CLM

ALBACETE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles en Caudete (Albacete) el acto regional conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental, centrado este año en la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y en la necesidad de ofrecer respuestas que vayan más allá de responsabilizarles individualmente de su bienestar emocional.

Bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', el movimiento asociativo ha reivindicado la importancia de conectar con lo que sentimos, cuidar la salud mental y pedir ayuda cuando sea necesario, pero también la responsabilidad colectiva de crear las condiciones que favorezcan el bienestar de las próximas generaciones, según ha informado la Federación en nota de prensa.

"Cuidar la salud mental de nuestra infancia y juventud también significa preguntarnos qué sociedad les estamos ofreciendo", ha señalado durante su intervención la presidenta de la Federación, María Carmen Navarro, quien ha recordado que detrás del malestar emocional "no siempre hay una enfermedad" y que, en ocasiones, "hay problemas sociales a los que estamos intentando dar respuestas individuales".

ACTUAR SOBRE LAS CAUSAS DEL MALESTAR

En su discurso, la presidenta de la Federación ha señalado cinco ámbitos sobre los que considera urgente actuar: la incertidumbre ante el futuro, las distintas formas de violencia, la soledad no deseada, los riesgos del entorno digital, las autolesiones, la conducta suicida y las dificultades para acceder a una atención adecuada cuando se pide ayuda.

Precariedad laboral, bajos salarios y dificultades para acceder a una vivienda forman parte de una realidad que también repercute en la salud mental. "Quizá, además de enseñarles a gestionar la ansiedad, deberíamos empezar a reducir algunas de las razones que se la provocan", ha afirmado Navarro.

La presidenta también ha reclamado más prevención frente al acoso, el ciberacoso y otras violencias, educación emocional en las aulas y acompañamiento ante los riesgos del entorno digital.

Especial preocupación merecen las autolesiones y la conducta suicida, ante las que ha defendido hablar "sin sensacionalismo, sin mitos y sin culpabilizar", junto a una mayor prevención y detección temprana.

Pero la Federación ha puesto especialmente el acento en qué ocurre cuando finalmente se pide ayuda. "No podemos hacer campañas animando a pedir ayuda y después encontrarnos con listas de espera, desigualdades según el lugar en el que se viva, falta de profesionales, servicios que no siempre están coordinados o respuestas excesivamente centradas en la medicación", ha señalado Navarro.

Por ello, ha reclamado una atención pública, accesible, comunitaria, personalizada y coordinada, con detección precoz, profesionales especializados y una mayor coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales.

Finalmente, Navarro ha reivindicado el papel del movimiento asociativo y la necesidad de garantizar su estabilidad: "No se puede construir una atención estable con una financiación inestable".

PREMIOS Y DISTINCIONES

La celebración ha tenido este año un significado especial para la localidad de Caudete y su entidad Salud Mental Acafem, entidad que conmemora su 30 aniversario, y ha tomado el relevo de La Roda como sede de una celebración que desde 2025 tiene carácter itinerante, con el objetivo de acercar el Día Mundial de la Salud Mental a las entidades y municipios de Castilla-La Mancha.

En el transcurso del evento, presentado por Laura Isabel Moreno y José Carlos Bordal, personas usuarias de la asociación Salud Mental Caudete Acafem, también se han entregado los premios de los diferentes concursos y distinciones organizados y concedidos por la Federación: el XXVIII Concurso de Carteles y el IX Certamen de Relato y Poesía sobre salud mental 'Bálsamo de Fierabrás', así como el Premio Don Quijote 2026, que ha recaído la artista y activista social Rozalén, un galardón este último que fue recogido por Ángeles, su madre, y Francisco, su hermano.

En un vídeo proyectado durante el acto, Rozalén ha agradecido la concesión de un premio que ha calificado como "superespecial", recordando su estrecha vinculación con la psicología, disciplina a la que dedicó años de estudio y que continúa siendo una de sus pasiones.

La artista ha mostrado además su emoción porque esa mirada vinculada al cuidado de la salud mental pueda percibirse tanto en sus canciones como en los diferentes proyectos que desarrolla a través de la música.

La cantautora también ha hablado de la importancia que el cuidado de la salud mental tiene en su propia vida y en su proceso creativo. "Mi manera de componer para mí es terapia total", ha señalado, destacando como algo especialmente valioso que aquello que le sirve personalmente pueda servir también a otras personas.

Rozalén ha explicado que acude a terapia y que, especialmente en una profesión con tanta exposición, cada vez concede más importancia a cuidar "todo lo que hay aquí dentro" y a ese "alimento del alma".

El acto, amenizado por la actuación de Isabel María Carrasco, flautista, y Davinia Fillol, bailarina, ha contado también con un espacio de diálogo protagonizado por tres personas jóvenes, Ana Belén Pavón, Celia Francés y Bryan Sáez, quienes han trasladado experiencias en primera persona relacionadas con cómo afrontar un trastorno grave de salud mental, el proceso de aceptación y de pedir ayuda o la necesidad de seguir luchando contra el estigma que rodea a la enfermedad mental.

La jornada se ha completado con la lectura del Manifiesto por el Día de la Salud Mental a cargo de Miguel Ángel Callejas, integrante del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Federación, así como de la Proclama por esta celebración, que ha leído la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín Rubio.