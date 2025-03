Samuel Nacar, egresado de la primera promoción de Periodismo de Cuenca, premiado en el World Press Photo 2025

CUENCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fotoperiodista Samuel Nacar, egresado de la primera promoción de Periodismo de Cuenca, ha sido premiado en el World Press Photo 2025 por 'The shadow already have names', una fotografía realizada en Siria para el reportaje 'Las sombras ya tienen nombre' de la revista 5W.

La imagen seleccionada fue tomada en la prisión de Sednaya durante los días que se consumó la caída del régimen de Al-assad, en diciembre de 2024.

Nacido en 1992, su primer trabajo como periodista independiente fue la cobertura de la crisis de refugiados de la isla de Lesbos en 2015. El resultado de aquella investigación se pudo ver en el año 2017 en la sala de exposiciones Ricardo Ortega de la Facultad de Comunicación del campus conquense.

Desde entonces Nacar se ha especializado en la cobertura de las rutas migratorias en el Mediterráneo y en el impacto que tiene estos movimientos de población en las comunidades que quedan atrás.

Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Joana Biarnés, en el que indagó en la relación entre la desindustrialización de España y el abandono de algunos territorios de lo que hoy se conoce como España Vaciada.

El World Press Photo es un galardón que se entrega desde el año 1955 y en esta edición han participado 3.778 fotógrafos de 141 países.