La San Silvestre de Talavera espera batir récord de inscritos en su primera edición con camiseta personalizada

Presentación de la San Silvestre de Talavera. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Talavera de la Reina, Antonio Núñez, ha presentado este miércoles la XLIII San Silvestre de Talavera que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre a las 18.00 horas, una prueba "muy querida por la ciudadanía y la más multitudinaria de la ciudad", y que este año contará "con nuevas mejoras en el circuito y camiseta personalizada por primera vez", además ha subrayado que se espera volver a batir récords de inscritos, "ya que en estos momentos hay 500 más que el pasado año por estas fechas".

En la rueda de prensa ha estado acompañado por el responsable de Evedeport, Aarón de la Cuadra, empresa encargada de la dirección técnica, y el representante de Soliss, César Ramos, uno de los principales patrocinadores de este evento organizado por la Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Talavera de la Reina, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Núñez ha detallado las novedades del circuito 2025, que mantiene una distancia aproximada de 5 kilómetros, ligeramente reducida respecto a la edición anterior en unos 300 o 400 metros, al no incluir el paso por el Puente Romano, mejoras que tienen el objetivo de crear "un recorrido aún más rápido y de mayor disfrute para los corredores".

La salida y la meta al igual que el año pasado vuelve a los Jardines del Prado, esta última frente al templete de la música, "uno de los lugares más emblemáticos y privilegiados de la ciudad". Además, se ha eliminado el paso por la calle del Sol y la calle Lechuga pero el recorrido continúa incluyendo calles céntricas como San Francisco, Corredera, trasera del Ayuntamiento y zona de murallas del Charcón, para continuar con bajada por la calle San Clemente agilizando el circuito, giro en la rotonda de la Universidad y regreso por avenida Real Fábrica de Sedas, Puente Reina Sofía, ronda del Cañillo y acceso a los Jardines del Prado por la Basílica del Prado.

El concejal ha destacado que se esperan cerca de 4.000 corredores en la prueba absoluta, más las carreras infantiles que darán comienzo a las 16.30 horas con las mismas categorías que el año pasado, y es que "el día 31 toda la ciudad se vuelca, con miles de personas animando y disfrutando de una auténtica fiesta del deporte".

Además, ha querido agradecer la implicación de Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Servicios Generales y de todos los medios del Ayuntamiento, porque sin ellos esto "no sería posible", ya que es necesario "un gran despliegue al ser fechas señaladas y tratarse de la prueba más multitudinaria y popular del año".

Por su parte, Aarón de la Cuadra ha subrayado la apuesta de la organización por mejorar cada año la experiencia del corredor, por eso en esta edición una de las grandes novedades es la camiseta oficial personalizada, con greca talaverana y un diseño exclusivo que incorpora imágenes de la ciudad. Además, ha recordado que la San Silvestre de Talavera sigue siendo la carrera de ciudad grande más económica de Castilla-La Mancha, pese a la mejora de servicios e infraestructuras.

Las inscripciones pueden realizarte hasta el miércoles 21 de diciembre a través de la web de Evedeport (www.evedeport.es), salvo agotación de dorsales, y la recogida de estos podrá hacerse únicamente el lunes 29 de diciembre y martes 30 de diciembre en el Centro Supera en horario de mañana y tarde.

Para esta edición se mantiene el sistema de premios a los 10 primeros clasificados de la general, tanto en categoría masculina como femenina, y esta confirmada la participación de los ganadores de la pasada edición, Ela Martín y Iván Alvarado, que intentarán revalidar el título.