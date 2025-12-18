La San Silvestre Toledana agota inscripciones con más de 5.000 participantes Toledo

Presentación el pasado martes de la San Silvestre toledana. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La San Silvestre Toledana ha vuelto a demostrar el enorme respaldo popular con el que cuenta tras agotarse todas las inscripciones disponibles días antes del cierre, superando las 5.000 personas inscritas, la totalidad del cupo fijado por la organización, Amigos del Atletismo.

En concreto, se han cubierto las 4.500 plazas de la carrera absoluta y las 600 destinadas a las categorías infantiles, confirmando una vez más que la carrera del 31 de diciembre es una cita ineludible para la ciudad y para miles de corredores y corredoras, según han informado los organizadores de la carrera en nota de prensa.

Desde la organización se subraya que no existe un afán por batir récords de participación, más bien de mantener una tradición y mejorarla cada año, pero sí supone una enorme satisfacción y agradecimiento por la respuesta de la ciudadanía.

"La San Silvestre Toledana recibe cada año un apoyo excepcional, y eso es algo que valoramos especialmente. Nos emociona comprobar la fidelidad de los participantes a una propuesta que alcanza ya 43 años formando parte de la historia deportiva y social de Toledo", señalan desde Amigos del Atletismo.

La organización quiere expresar un agradecimiento especial a Soliss, como socio patrocinador principal de la prueba, y a Unicaja, por su apoyo específico a las carreras infantiles.

Del mismo modo, destaca la implicación de todas las empresas y comercios colaboradores que, año tras año, continúan apostando por la San Silvestre Toledana.

Asimismo, se reconoce el respaldo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación, y de manera muy especial el del Ayuntamiento de Toledo, por el importante despliegue de medios, control y logística que hace posible la celebración de una prueba tan popular y masiva en una fecha tan señalada y, al mismo tiempo, compleja desde el punto de vista organizativo.

En este contexto, la organización también quiere agradecer la labor imprescindible de Cruz Roja, Protección Civil, así como de las asociaciones y voluntarios colaboradores, cuya implicación resulta clave para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento.

La nota de agradecimiento se extiende igualmente a María Varo y Pedro Vega, embajadores de la prueba en esta edición, que han contribuido de forma destacada a su promoción, y al recuerdo de Antonio Ruano Pérez, quien será homenajeado de manera póstuma durante la San Silvestre Toledana.

Por último, se pone en valor el carácter solidario de la carrera, ya que el euro solidario aportado por los inscritos en el proceso de inscripción irá destinado a AFA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer), reforzando el compromiso social que siempre ha acompañado a la San Silvestre Toledana.

Con las inscripciones agotadas y un ambiente inmejorable, Toledo se prepara para despedir el año corriendo, una vez más, al ritmo de una de sus pruebas deportivas más queridas y emblemáticas, que también es el cierre de Toledo como Ciudad Europea del Deporte 2025.