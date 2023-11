San Telesforo despedirá el 2023 creciendo un 13% en sus ventas y garantizando mazapán "en todas las mesas de España"

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Telesforo, el obrador de mazapán artesano más antiguo de España, va a despedir este 2023 habiendo producido unos 25.000 kilos de productos de confitería y unos 15.000 litros de helado artesano, lo que supone crecer un 13% con respecto al pasado ejercicio y dejar atrás tiempos complicados, como los que trajeron la pandemia del COVID.

Así lo han desvelado en rueda de prensa el actual gerente, Juan Manuel Albelda, marido de Mari Ángeles Junquera Medina, una de las tres herederas de este negocio familiar, que va por su sexta generación, después de ser creado en Toledo hacia 1806. En la actualidad, cuenta con 200 puntos de venta tanto en España, como fuera de sus fronteras.

Estos resultados, que se vuelven a estabilizar y se igualan a los de los años de antes del COVID, son fruto del buen comportamiento de los helados artesanos que esta empresa lleva haciendo desde hace casi ocho años y que, gracias al tirón que están teniendo en la hostelería, va camino de ocupar el 25% del negocio de esta dulce factoría.

"El nuestro es el único helado artesano que se hace en Toledo, y eso ayuda en cualquier estrategia empresarial", ha dicho Albelda, que ha verbalizado la intención de San Telesforo de "luchar contra la heladería industrial", a la que se ha mostrado convencido de "vencer", a base de "seguir trabajando".

Pero pese a los buenos resultados, esta empresa no escapa al movimiento inflacionista, pues aunque el precio de la almendra certificada no ha subido, sí tienen que hacer frente al incremento del coste del azúcar, los huevos o los lácteos.

Es ese mantenimiento del coste de la almendra, columna vertebral de su producción, el que les da una tregua para "no hacer una subida de precio masiva", ha indicado el gerente, que detalla que esa anunciada crisis, "que no acaba de llegar", está afectando a la velocidad de las ventas, pero no al volumen.

"Mazapán habrá en todas las mesas de España sí o sí. Tenemos la problemática de la estacionalidad, pero no de la tradición", ha añadido Juan Manuel Albelda, que precisa que el pico de ventas se producirá en diciembre, impulsado también por todas las iniciativas navideñas adoptadas por el Consistorio para dinamizar el comercio toledano.

TESIS DOCTORAL

En la rueda de prensa de este lunes ha estado también el catedrático de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Felipe Hernández Perlines, que, especializado en empresa familiar, ha dirigido una tesis doctoral sobre San Telesforo pues, según ha detallado, no es fácil que una empresa familiar se perpetúe durante seis generaciones.

Ha explicado que San Telesforo cumple con los tres elementos que garantizan la supervivencia de una factoría, como son la resiliencia, la innovación y el asumir nuevos riesgos.

Este trabajo, que según ha dicho este catedrático ya se ha presentado en varias jornadas, sirve también para transferir el conocimiento de la universidad a la sociedad.

DEVOLVER A LA SOCIEDAD LO QUE RECIBEN DE ELLA

Por último, han sido María de los Ángeles y Patricia Junqueras, las herederas de San Telesforo, las que han hablado de la acciones sociales que lleva a cabo esta empresa, pastelera oficial del Real Madrid, para "devolver a la sociedad toledana" lo que reciben de ella.

Además de mantener colaboración en materia de empleo con Cruz Roja, Cáritas e YMCA, contribuyen con la asociación de trasplantados de Toledo y también lo van a hacer con la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido (Adace).

Todo ello, mientras participan de la vida cultural toledana de la mano del 'Mazapanoir' y ofrecen talleres, tanto para público adulto como infantil, contribuyendo a divulgar un producto tan arraigado en la tradición y la historia de Toledo.