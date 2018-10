Sánchez dice que si las CCAA están dispuestas a renovar la financiación antes de mayo el Gobierno "no dirá que no"

Publicado 06/08/2018 16:21:02 CET

PALMA DE MALLORCA/TOLEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este lunes que si las comunidades autónomas pueden llegar a un acuerdo de "renovación total" del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones de mayo de 2019 "este Gobierno no va a decir que no". No obstante, también ha insistido en que "hay que ser realistas", en alusión a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo.

Así se ha expresado en respuesta a una pregunta tras su despacho con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. Sánchez ha subrayado además que aunque no haya un nuevo sistema de financiación el Gobierno "no se va a quedar parado".

Sánchez ha recordado que el Gobierno ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para "hablar, evaluar y ver las posibilidades de llegar a un acuerdo de renovación total" del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones de mayo de 2019. "Si pudiera ser, este Gobierno no va a decir que no", ha dicho.

Con todo, Sánchez ha querido ser "realista" y por ello ha añadido que prefiere "centrar el debate" en las mejoras posibles con el sistema existente. "Pero si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo", ha concluido.

En esta línea, Sánchez ha apuntado también que van a "mejorar las condiciones de financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas" en diferentes aspectos como deuda o recursos.

De hecho, Sánchez ha aprovechado para defender que la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno "mejoraba mucho" la situación y "daba oxígeno" a las autonomías, con un total de 2.400 millones de euros. Por ello, ha deseado que en septiembre los grupos parlamentarios "que gobiernan en algunas autonomías y ayuntamientos" tengan esto en cuenta y "antepongan los intereses de los ciudadanos a los intereses partidarios".

La senda de déficit fue rechazada en el Congreso al no lograr el apoyo de Podemos, ERC y PDeCAT y, en todo caso, el PP ya había avisado de que la tumbaría con su mayoría absoluta en el Senado.

DESPACHO CON EL REY

Entre los temas que ha tratado en el despacho con el Rey, el primero que mantienen en el Palacio de Marivent, figuran la política migratoria, la "consolidación" del crecimiento económico, la "reconstrucción del Estado del bienestar" y la cooperación con las comunidades autónomas, en particular con Cataluña. Además, en dos ocasiones se ha referido a la importancia que su Gobierno da a la "ejemplaridad".

Sánchez ha llegado sobre las 12.40 horas al Palacio de Marivent para su despacho de verano con el Rey Felipe VI. Después, su agenda ha proseguido con un almuerzo con el Rey, la Reina Letizia y la esposa del presidente, Begoña Gómez. Por la tarde, el presidente del Gobierno aprovechará para verse con la presidenta autonómica, la socialista Francina Armengol.