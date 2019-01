Sánchez pide "sensatez" a los partidos que infunden "un miedo irracional" con el Centro de Menores de Villanueva

Publicado 28/01/2019 13:20:25 CET

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha lamentado la "utilización política" que se está haciendo en relación a la previsible ubicación de un Centro de Menores para primera acogida en Villanueva de la Torre (Guadalajara) y ha pedido "sensatez" a los partidos representados en el Ayuntamiento, y sensibilidad a los vecinos, a quienes cree que "se les ha infundido un miedo que realmente es irracional".

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Guadalajara, Sánchez ha asegurado que "nunca se abrirá un centro si no hay acuerdo de la ciudadanía", un mensaje con el que ha querido tranquilizar a la población, que a su juicio debe estar bien informada y no "manipulada" por circunstancias que no son ciertas, como considera que puede estar pasando en este caso.

La consejera ha reconocido que desde la Junta ya se ha sacado la licitación el centro y también que una de las ubicaciones de la empresa preseleccionada es Villanueva de la Torre pero ha incidido en que para que este tipo de proyectos salgan adelante "siempre" se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos como representante de la ciudadanía, y en este caso ha dicho que todavía no ha dado la licencia.

En todo caso, Sánchez ha insistido en que desde la Junta es una "obligación legal y moral" atender a los menores, y aunque no ha precisado con rotundidad si el próximo día 1 este centro se abrirá en Villanueva, tal y como habían confirmado a Europa Press desde el PP en la localidad, sí ha asegurado que estará abierto ahí o donde sea pero que los chavales serán atendidos.

Ante la inquietud que ha generado este proyecto y la recogida de más de un millar de firmas que han sido entregadas en la Delegación de la Junta para pedir explicaciones sobre el mismo, la titular de Bienestar Social ha pedido a los partidos representados en este Consistorio que den una información veraz de la situación en vez de producir "un miedo innecesario porque, realmente, muchas de las manifestaciones que se han hecho, faltan a la verdad".

Igualmente, la consejera ha pedido "respeto y transparencia", tras insistir nuevamente en que "nunca se abrirá ningún centro o servicio que vaya en contra de la voluntad del Ayuntamiento, de los representantes de vecinos o vecinas, o de los propios vecinos, y en eso se pueden quedar tranquilos", ha apostillado.

INFORMACIÓN VERAZ

Por este motivo, la consejera ha mostrado su intención de trasladar a todos estos vecinos "una información veraz" de la situación, y ha instado a lo mismo a todos los partidos políticos, que "toda la información que den se ajuste a la verdad".

Con relación a las aseveraciones realizadas por algún partido como el PP a través de su portavoz en este Consistorio, Marta Valdenebro, aludiendo a la falta de recursos para atender a estos menores, la titular de Bienestar ha señalado que si los hay para los niños y niñas que ahora habitan en la localidad, los hay también para los que vengan a dicho centro porque "no se necesitan más".

En relación a las insinuaciones referidas por Valdenebro sobre la falta de Policía Local si hiciera falta ante cualquier situación, Sánchez se ha preguntado si los menores que ahora hay la necesitan, y si no es así, por qué se piensa que en un Centro de Menores se puede necesitar de la Policía.

Sánchez ha querido hacer hincapié en que este tipo de espacios están atendidos "las 24 horas del día" por profesionales, insistiendo en que a su juicio ese miedo injustificado es también porque "los vecinos son víctimas, posiblemente, de una información manipulada", y no veraz.

Todos los vecinos que han solicitado información al respecto van a ser informados por escrito a partir de esta misma semana porque "dar una información veraz es clave", pero la consejera ha insistido en la necesidad de instar a la reflexión por el respeto a los derechos humanos.

Hasta ahora, este centro, pensado para una quincena de niños y niñas en situación de desprotección, estaba ubicado en Azuqueca de Henares, sin embargo, al finalizar la concesión, la empresa adjudicataria está pensando en Villanueva para ello.

Aunque el número de plazas de este centro es de 15, al año puedan pasar muchos menores, en función de cada situación. Unos puedan pasar después a familia acogedora, o volver con sus familiares o también pasar a protección de menores, en función de las circunstancias de cada uno.

En todo caso, este tipo de centros son de paso y no espacios definitivos, ha apuntado también la titular de Bienestar.

Por último, la consejera ha señalado que cada una de las provincias de Castilla-La Mancha cuenta con un Centro de Primera Acogida que atiende a menores de edad de entre 6 y 18 años que se encuentran en cualquier situación de desprotección, y ha evidenciado la obligación, como administración, de atenderlos.