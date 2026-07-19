Sánchez sigue con "máxima atención" el fuego La Mierla y reconoce a quienes luchan "sin descanso" contra las llamas

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal, a 19 de julio de 2026, en Muriel, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Los trabajos de extinción están siendo muy complicados debido a la fuerza del viento, que está empujando las llamas hacia - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que desde el Ejecutivo siguen "con máxima atención" la evolución del incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado más de 13.000 hectáreas.

"Todo mi reconocimiento a quienes trabajan sin descanso para proteger vidas y contener el fuego", ha afirmado en su cuenta de X, en un mensaje recogido por Europa Press.

Así, ha señalado que "negar la emergencia climática no hace que desaparezca", solo nos hace más vulnerables".