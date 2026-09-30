Sanidad insiste en que no se han hallado niveles de contaminación por encima de lo recomendado en laboratorio de Toledo

Archivo - La nueva Unidad estará ubicada en el Hospital Universitario de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo asegurándoles que no hay datos que objetiven niveles de contaminación por encima del rango admitido.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar la campaña de vacunación frente a la gripe, el titular de Sanidad ha apuntado que el viernes pasado se produjo un hecho "paradójico" porque el martes de la semana pasada hubo una reunión de delegados de prevención de riesgos laborales del hospital de Toledo y "nadie" dijo que estuviese pasando algo raro en los laboratorios.

"El viernes llamaron la atención a que se dejase de trabajar por algo que estaba pasando grave. Los mismos trabajadores llamaron a la Inspección de Trabajo. Se presentaron enseguida y se determinó que no había riesgo para la salud y que no se podía paralizar el laboratorio", ha explicado el responsable de la sanidad regional.

Fernández Sanz ha defendido que su departamento lleva ya "más de mil horas de determinación del rango de datos" y nunca "han estado por encima de lo admitido". Además, ha apuntado que hay tres empresas diferentes haciendo la medición y ninguna de las mediciones de las tres empresas "nos han dicho que esté por encima del rango aceptado".

A esto se suma una empresa que, en este momento, está haciendo una auditoría. "Estamos esperando su informe", ha dicho el consejero, quien ha avanzado que en el informe preliminar --tras visualizar con cámaras todos los conductos de los laboratorios-- se ha determinado que están todos sellados al 100% perfectamente, con lo cual "no hay ninguna fuga en los circuitos".

Por lo tanto, con la información objetiva y técnica que hay hasta ahora, "no tenemos datos que objetiven niveles de contaminación por encima del rango admitido". Además, ha manifestado, no hay ningún trabajador de baja. "Los síntomas que presentan algunas personas pueden deber a esto o pueden deber a otro tipo de enfermedades infecciosas".

Dicho todo esto, el consejero ha transmitido "tranquilidad" y ha asegurado que no van dejar de seguir midiendo y no se va a dejar de tomar una decisión, "por dura que sea", si hubiese que tomarla ante cualquier determinación de la inspección o de las empresas que están midiendo. "Ya en su día la inspección nos hizo que teníamos que cerrar el laboratorio y lo cerramos". "Si hubiese que cerrar, cerraríamos", ha sentenciado.